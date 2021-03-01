Kocaelispor Afyon’a takıldı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta playoff mücadelesi veren Kocaelispor konuk ettiği Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip maça hızlı başladı ve 9. dakikada Erhan Şentürk'ün golüyle öne geçti. 27. dakikada Tahir Babaoğlu skora dengeyi getirdi. Maçta eşitlik bozulmayınca Kocaeli yara aldı.

HAYATİ BİR 3 PUAN

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. haftada oynanması gereken erteleme maçında Hacettepe, Sancaktepe'ye konuk oldu. Hacettepe maçı 3-0 kazanıp ateş hattından çıktı.

MODAFEN KAZANDI

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta alt sıraları yakından ilgilendiren erteleme maçında Bergama, Modafen'i konuk etti. Modafen maçı 2 ve 55'te Yıldıray Koçal'ın golleriyle 2-1 kazandı.