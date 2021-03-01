Haberler TFF 2. Lig Kocaelispor Afyon’a takıldı

Afyon’a takıldı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta playoff mücadelesi veren konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 22:06 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Kocaelispor Afyon’a takıldı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta playoff mücadelesi veren konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip maça hızlı başladı ve 9. dakikada 'ün golüyle öne geçti. 27. dakikada Tahir Babaoğlu skora dengeyi getirdi. Maçta eşitlik bozulmayınca yara aldı.

HAYATİ BİR 3 PUAN

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. haftada oynanması gereken erteleme maçında , 'ye konuk oldu. Hacettepe maçı 3-0 kazanıp ateş hattından çıktı.

MODAFEN KAZANDI

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta alt sıraları yakından ilgilendiren erteleme maçında , 'i konuk etti. Modafen maçı 2 ve 55'te 'ın golleriyle 2-1 kazandı.

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