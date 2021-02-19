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’da Teknik Direktör Ümite Tekoğlu istifa etti!

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta istifa şoku yaşanıyor. ’da üst üste alınan yenilgilerin ardından teknik sorumlu istifa etti. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 12:45
Elazığspor’da Teknik Direktör Ümite Tekoğlu istifa etti!

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden TY 'da Teknik Sorumlu , son alınan mağlubiyetinin ardından görevini bıraktı. 'nden yapılan açıklamada, "Etimesgut Belediyespor maçı sonrası görevinden istifa eden Teknik Direktörümüz Ümit Tekoğlu'nun istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiştir. Teknik Direktörümüz Ümit Tekoğlu ve yardımcılarına bugüne kadar vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Tekoğlu, ligin 18. haftasında istifa eden Teknik Direktör 'ın yerine göreve getirildi ve takımın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

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