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. Lig'de finalin adı: -

Play-off yarı finalinde Kırşehir engelini aşan ile ’u eleyen ile eşleşti. Büyük final 28 Mayıs Cuma günü oynanacak.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
TFF 2. Lig'de finalin adı: Sakaryaspor-Kocaelispor

TFF 1.Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği . Lig playoff'unda yarı finalin diğer ayağında , sahasında konuk ettiği 'u 5-1 yenerek finalde ezeli rakibi ile eşleşti. Mücadeleye hızlı başlayan yeşil-siyahlılar, 21'inci dakikada 'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. 45'te bu kez sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. 62'de Kırşehir, Volkan ile skoru 2-1 yaptı. Sakarya bu dakikadan sonra coştu. 66'da Fatih Aydın, 86'da ve 90+1'de 'in golleriyle Tatangalar maçı 5-1 kazanıp finale çıktı. . Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final 28 Mayıs Cuma oynanacak.

TFF 2. Lig play-off yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Kocaelispor, ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak finale adını yazdırdı. Körfez ekibi 18'de 'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

İlk devrede Hekimoğlu ataklarını iyi savuşturan Kocaelispor soyunma odasına 1-0'lık skor ve önemli bir avantajla girdi. İkinci yarıya Karadeniz ekibi etkili başladı. 60'ta kazanılan penaltıda skoru 1-1'e getirdi. 77'de Batuhan bir kez daha sahne aldı ve mükemmel golüyle Hekimoğlu'nu 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Karadeniz ekibi artık finali düşünmeye başlarken 90. dakikada 'in penaltı golüyle Kocaelispor 2-2'yi buldu ve finale yükseldi.

BOZKURT: BAŞARACAĞIZ
Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkur, zorlu ve yorucu bir sezonun ardından bu noktaya geldiklerini belirterek, "Taraftarımızın bize olan inancını biliyorduk. Çok önemli bir eşiğe geldik. gibi zorlu bir rakip karşısında final biletini aldık. Önümüzde Kocaelispor ile zorlu bir final maçı var. Şu an çok mutluyuz ama bu akşamdan itibaren final maçına odaklanmamız gerekiyor. Sakaryaspor gibi büyük bir camianın yeri daha yukarılar olmalı. TFF 1. Lig'e çıkacağız. Bunu başaracağız" dedi.

AKÇAY: TEK ENGEL KALDI
Kocaelispor Teknik Direktörü , memleketi Trabzon'da elde ettiği başarının ardından futbolcularını kutladı. Zorlu bir sezonun ardından geldikleri bu noktada hata yapma lüksleri olmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Önümüzde bir maç kaldı. Finalde rakibin kim olacağı önemli değil. Önümüzde bir sınav daha kaldı. Belki 90, belki 120 dakika olacak. Kocaelispor'u hak ettiği noktaya çıkarmak için takım halinde inancımız tam. Kocaeli'ye şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

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