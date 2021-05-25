TFF 2. Lig'de finalin adı: Sakaryaspor-Kocaelispor

TFF 1.Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig playoff'unda yarı finalin diğer ayağında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'u 5-1 yenerek finalde ezeli rakibi Kocaelispor ile eşleşti. Mücadeleye hızlı başlayan yeşil-siyahlılar, 21'inci dakikada Fatih Aydın'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. 45'te bu kez Burak Öksüz sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. 62'de Kırşehir, Volkan ile skoru 2-1 yaptı. Sakarya bu dakikadan sonra coştu. 66'da Fatih Aydın, 86'da Hakan Aslantaş ve 90+1'de Berk İsmail'in golleriyle Tatangalar maçı 5-1 kazanıp finale çıktı. TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final 28 Mayıs Cuma oynanacak.

TFF 2. Lig play-off yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Kocaelispor, Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak finale adını yazdırdı. Körfez ekibi 18'de İrfan Başaran'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

İlk devrede Hekimoğlu ataklarını iyi savuşturan Kocaelispor soyunma odasına 1-0'lık skor ve önemli bir avantajla girdi. İkinci yarıya Karadeniz ekibi etkili başladı. 60'ta kazanılan penaltıda Batuhan Karadeniz skoru 1-1'e getirdi. 77'de Batuhan bir kez daha sahne aldı ve mükemmel golüyle Hekimoğlu'nu 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Karadeniz ekibi artık finali düşünmeye başlarken 90. dakikada Mustafa Tahir'in penaltı golüyle Kocaelispor 2-2'yi buldu ve finale yükseldi.

BOZKURT: BAŞARACAĞIZ

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkur, zorlu ve yorucu bir sezonun ardından bu noktaya geldiklerini belirterek, "Taraftarımızın bize olan inancını biliyorduk. Çok önemli bir eşiğe geldik. Kırşehir Belediye gibi zorlu bir rakip karşısında final biletini aldık. Önümüzde Kocaelispor ile zorlu bir final maçı var. Şu an çok mutluyuz ama bu akşamdan itibaren final maçına odaklanmamız gerekiyor. Sakaryaspor gibi büyük bir camianın yeri daha yukarılar olmalı. TFF 1. Lig'e çıkacağız. Bunu başaracağız" dedi.

AKÇAY: TEK ENGEL KALDI

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, memleketi Trabzon'da elde ettiği başarının ardından futbolcularını kutladı. Zorlu bir sezonun ardından geldikleri bu noktada hata yapma lüksleri olmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Önümüzde bir maç kaldı. Finalde rakibin kim olacağı önemli değil. Önümüzde bir sınav daha kaldı. Belki 90, belki 120 dakika olacak. Kocaelispor'u hak ettiği noktaya çıkarmak için takım halinde inancımız tam. Kocaeli'ye şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.