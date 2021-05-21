Haberler TFF 2. Lig Sakarya'ya kaldı!

Sakarya'ya kaldı!

Kırşehir ile Sakarya, 2. Lig play-off yarı final ilk maçında yenişemedi. Rövanş 24 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Sakarya'ya kaldı!
MİSLİ.COM 2. Lig play-off yarı final ilk maçında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadelede her iki takımda bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Böylece karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. Kırşehir, çeyrek finalde 'ni elerken; Sakaryaspor ise 'u saf dışı bırakmıştı. Yarı final serisinin 2. maçı 24 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de 'nda oynanacak. Misli.Com 2. Lig'de final mücadelesi ise 28 Mayıs Cuma günü yapılacak
SON DAKİKA