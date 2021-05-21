Sakarya'ya kaldı!

MİSLİ.COM 2. Lig play-off yarı final ilk maçında Kırşehir Belediyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Kırşehir Ahi Stadı'nda oynanan mücadelede her iki takımda bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Böylece karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. Kırşehir, çeyrek finalde Kırklareli'ni elerken; Sakaryaspor ise Vanspor'u saf dışı bırakmıştı. Yarı final serisinin 2. maçı 24 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak. Misli.Com 2. Lig'de final mücadelesi ise 28 Mayıs Cuma günü yapılacak