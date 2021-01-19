Alt liglerden aktüel haberleri (19.01.2021)

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un ikinci yarısında iddialı bir ekip oluşturmak isteyen Elazığ Karakoçan, dış transferlerini sürdürüyor. Mavi-beyazlı ekip bu kapsamda son olarak Çarşambaspor forması giyen 25 yaşındaki sol bek Muhammet Can Öztürk'ü renklerine bağladı.
3. Lig 3. Grup'ta sezonun ikinci yarısına hazırlanan Karşıyaka'da stoper Cenk Özbey ve forvet Hakan Kuş, ilk devrede oynanan maçların tamamında 11'de forma giydi. Attığı 10 golle yeşil-kırmızılıların en skorer ismi olan Hakan, 16 maça da ilk 11'de başladı. Cenk, defansta görev yapmasına rağmen 2 golle t akımına katkı verdi.