Haberler TFF 2. Lig Alt liglerden aktüel haberleri (19.01.2021)

Alt liglerden aktüel haberleri (19.01.2021)

Ara transferde Niğde Anadolu'dan Berkay Samancı ile sözleşme imzalayıp, 3. Lig ekibi Manisa'dan Cevdet Enes'le prensipte anlaşan , 18 yaşındaki Ganalı Isaac Asante ile de söz kesti.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 00:20 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Alt liglerden aktüel haberleri (19.01.2021)
Ara transferde Niğde Anadolu'dan Berkay Samancı ile sözleşme imzalayıp, 3. Lig ekibi Manisa'dan Cevdet Enes'le prensipte anlaşan , 18 yaşındaki Ganalı Isaac Asante ile de söz kesti. Son olarak Belçika'nın Oud-Heverlee takımında oynayan genç orta saha oyuncusunun İzmir'e davet edildiği bildirildi. Asante bu sezon takımıyla sadece 1 maça çıkıp 64 dakika sahada kaldı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un ikinci yarısında iddialı bir ekip oluşturmak isteyen Elazığ Karakoçan, dış transferlerini sürdürüyor. Mavi-beyazlı ekip bu kapsamda son olarak Çarşambaspor forması giyen 25 yaşındaki sol bek Muhammet Can Öztürk'ü renklerine bağladı.

3. Lig 3. Grup'ta sezonun ikinci yarısına hazırlanan Karşıyaka'da stoper Cenk Özbey ve forvet , ilk devrede oynanan maçların tamamında 11'de forma giydi. Attığı 10 golle yeşil-kırmızılıların en skorer ismi olan Hakan, 16 maça da ilk 11'de başladı. Cenk, defansta görev yapmasına rağmen 2 golle t akımına katkı verdi.
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