Haberler TFF 2. Lig Sakaryaspor'da Pendikspor maçı öncesi corona virüsü vakaları artışta

'da maçı öncesi vakaları artışta

2. Lig ekiplerinden olan 'da, maçı öncesi pozitif vakalara rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 1'i futbolcu olmak üzere toplam 3 kişinin testinin pozitif çıktığı ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 09:03 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 09:40
Sakaryaspor'da Pendikspor maçı öncesi corona virüsü vakaları artışta

Misli.com 2. Lig takımlarından 'un 1 futbolcusu ile 2 antrenöründe yeni tip (Kovid-19) tespit edildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, maçı öncesi futbolcular ve teknik heyete corona virüsü testleri yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 1 futbolcu ve 2 antrenörün test sonucunun pozitif çıktığı, söz konusu 3 kişinin izole edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtilerek, "Bugünkü sonuçlarla beraber toplamda 4 futbolcu ve 3 antrenörümüz tedavi görmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

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