Sakaryaspor'da Pendikspor maçı öncesi corona virüsü vakaları artışta

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'un 1 futbolcusu ile 2 antrenöründe yeni tip corona virüsü (Kovid-19) tespit edildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pendikspor maçı öncesi futbolcular ve teknik heyete corona virüsü testleri yapıldığı kaydedildi.

Bugünkü sonuçlarla beraber toplamda dört futbolcu ve üç antrenörümüz tedavi görmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) November 26, 2020

Açıklamada, 1 futbolcu ve 2 antrenörün test sonucunun pozitif çıktığı, söz konusu 3 kişinin izole edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtilerek, "Bugünkü sonuçlarla beraber toplamda 4 futbolcu ve 3 antrenörümüz tedavi görmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.