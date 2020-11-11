Haberler TFF 2. Lig Pazarspor'da 13 ismin Covid-19 testi pozitif çıktı!

'da 13 ismin Covid-19 testi pozitif çıktı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü etkisini futbolda da etkisini sürdürmeye devam ediyor. 'da 12 futbolcu, bir antrenör ve bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 09:21
Pazarspor'da 13 ismin Covid-19 testi pozitif çıktı!

2. Lig ekiplerinden 'da 12 futbolcu bir antrenör ve bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Pazarspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yaptırdığı Covid-19 testleri sonucu 12 sporcumuz, bir antrenör ve bir personelin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Gerekli izolasyon yapılmış ve tedavi sürecine başlanmıştır" denildi.

Pazarspor'un 11 Kasım Çarşamba günü evinde Belediyespor ile oynayacağı 2. Lig Kırımızı Grup 9. hafta maçının federasyon tarafından ileri bir tarihe erteleneceği belirtildi.

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