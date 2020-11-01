Uşak yakın takipte!

Kırmızı-siyahlılar, Selim ve Alpay’ın golleriyle kazandı. Puanını 16’ya çıkartarak Manisa’yı takibini sürdürdü.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 21:23Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Hekimoğlu'nu yenerek zirve yarışına yeniden ortak olan Uşakspor, evinde son sıradaki Şanlıurfaspor'u da aynı skorla yendi. Uşakspor henüz 1. dakikada Selim'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip bu kez 11. dakikada Alpay'la golleri ikiledi: 2-0. İlk yarı 2-0 sona ererken, konuk Şanlıurfaspor 79'uncu dakikada Gökdenizle umutlansa da kazanan Uşakspor oldu. Puanını 16'ya çıkaran Ege ekibi 3. sıraya yükseldi.