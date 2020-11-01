Haberler TFF 2. Lig Uşak yakın takipte!

yakın takipte!

Kırmızı-siyahlılar, Selim ve Alpay’ın golleriyle kazandı. Puanını 16’ya çıkartarak ’yı takibini sürdürdü.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 21:23 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Uşak yakın takipte!
Misli.com 2. Lig 'ta geçen hafta Hekimoğlu'nu yenerek zirve yarışına yeniden ortak olan Uşakspor, evinde son sıradaki Şanlıurfaspor'u da aynı skorla yendi. Uşakspor henüz 1. dakikada Selim'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip bu kez 11. dakikada Alpay'la golleri ikiledi: 2-0. İlk yarı 2-0 sona ererken, konuk Şanlıurfaspor 79'uncu dakikada Gökdenizle umutlansa da kazanan Uşakspor oldu. Puanını 16'ya çıkaran Ege ekibi 3. sıraya yükseldi.
BİZE ULAŞIN