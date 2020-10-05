Haberler TFF 2. Lig Sakarya kaçamadı

kaçamadı

Tarsus deplasmanında devreyi Ali’nin golüyle önde geçen Tatangalar, Mertcan’a engel olamadı ve 1 puana razı oldu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 23:46 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Sakarya kaçamadı
Misli.com 2. Lig 'ta şampiyonluk adaylarından Sakaryaspor, ile 1-1 berabere kaldı. 'de Ali Özgün'ün 17'de attığı golle devreyi önde kapatan yeşil- siyahlılar, 64'te Mertcan Çam'ın golüne engel olamadı. Kalan sürede başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı. İki takım da puanını 5'e çıkarttı. Ligin 4. haftasında Tarsus İY, Karacabey Belediye deplasmanına çıkacak. Sakaryaspor, Kırklarelispor'u konuk edecek.
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