Sakarya kaçamadı

Tarsus deplasmanında devreyi Ali’nin golüyle önde geçen Tatangalar, Mertcan’a engel olamadı ve 1 puana razı oldu.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 23:46Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk adaylarından Sakaryaspor, Tarsus İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı. Mersin'de Ali Özgün'ün 17'de attığı golle devreyi önde kapatan yeşil- siyahlılar, 64'te Mertcan Çam'ın golüne engel olamadı. Kalan sürede başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı. İki takım da puanını 5'e çıkarttı. Ligin 4. haftasında Tarsus İY, Karacabey Belediye deplasmanına çıkacak. Sakaryaspor, Kırklarelispor'u konuk edecek.