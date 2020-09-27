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doludizgin

, sahasında geriye düştüğü maçta ’ı yenerek 3 puana uzandı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:25 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Erzincan doludizgin
Misli.com 2. Lig 'un yeni ekibi 24 Erzincanspor, Kahramanmaraşspor'u ağırladı. Konuk ekip 7. dakikada Emin Altunay'ın golü ile geçti. 40'ta Ethem Erboğa skora dengeyi getirdi. 75. dakikada Sabrican Vural durumu 2-1 yaptı. 80'de Oğuz Özden ikinci sarı karttan atılarak 'ı 10 kişi bıraksa da ev sahibi maçı kazanmayı başardı. Geçen hafta deplasmanda Amed'i mağlup eden Erzincan ikide iki yaparak 6 puana yükseldi.
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