Erzincan doludizgin

TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:25Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Misli.com2. Lig Beyaz Grup'un yeni ekibi 24 Erzincanspor, Kahramanmaraşspor'u ağırladı. Konuk ekip 7. dakikada Emin Altunay'ın golü ile geçti. 40'ta Ethem Erboğa skora dengeyi getirdi. 75. dakikada Sabrican Vural durumu 2-1 yaptı. 80'de Oğuz Özden ikinci sarı karttan atılarak Erzincan'ı 10 kişi bıraksa da ev sahibi maçı kazanmayı başardı. Geçen hafta deplasmanda Amed'i mağlup eden Erzincan ikide iki yaparak 6 puana yükseldi.