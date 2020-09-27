Haberler TFF 2. Lig Sakarya takıldı

takıldı

Lige 1922 galibiyetiyle başlayan , evinde Eyüp ile 1-1 berabere kaldı. Golleri Devrim ile Sadık attı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:29 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Sakarya takıldı
Misli.com 2. Lig 'taki şampiyonluk adaylarından Sakaryaspor, Eyüpspor'u konuk etti. Yeşil-siyahlılar, 41. dakikada Sadık Baş'ın golüyle 1-0 geriye düştü. Tatangalar; 57. dakikada Devrim Taşkaya'nın sayısıyla beraberliği yakaladı. Eyüpspor'da tecrübeli kaleci Emrullah Şalk, 82 ve 83 dakikalarda iki sarı kart gördü ve oyundan atıldı. İlk hafta 1922 'yı mağlup eden Sakaryaspor bu hafta berabere kalarak puanını 4'e yükseltti.
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