Sakarya takıldı

Lige 1922 Konya galibiyetiyle başlayan Sakarya, evinde Eyüp ile 1-1 berabere kaldı. Golleri Devrim ile Sadık attı.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:29Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Misli.com2. Lig Kırmızı Grup'taki şampiyonluk adaylarından Sakaryaspor, Eyüpspor'u konuk etti. Yeşil-siyahlılar, 41. dakikada Sadık Baş'ın golüyle 1-0 geriye düştü. Tatangalar; 57. dakikada Devrim Taşkaya'nın sayısıyla beraberliği yakaladı. Eyüpspor'da tecrübeli kaleci Emrullah Şalk, 82 ve 83 dakikalarda iki sarı kart gördü ve oyundan atıldı. İlk hafta 1922 Konya'yı mağlup eden Sakaryaspor bu hafta berabere kalarak puanını 4'e yükseltti.