Haberler TFF 2. Lig 6 patlar Manisa

6 patlar

evinde ’ye gol oldu yağdı! Ev sahibinde Erhan hat-trick yaptı, Zahit (2) ve Sertaç fileleri sarstı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:22 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
6 patlar Manisa
Misli.com 2. Lig 'ta şampiyonluğun favorilerinden Futbol Kulübü ile Kocaelispor, Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda karşılaştı. Konuk ekip 5. dakikada Dilaver penaltıyla takımını öne geçirdi. Manisa 42 ile 71 dakikalar arasında 6 gol atarak rakibini dağıttı. Siyah-beyazlılarda Erhan Kara 42, 55 ve 63. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Zahit Fındık 68 ve 71'te fileleri sarsarken, Sertaç Çam 45. dakikada bir gol kaydetti.
BİZE ULAŞIN