6 patlar Manisa

Manisa evinde Kocaeli’ye gol oldu yağdı! Ev sahibinde Erhan hat-trick yaptı, Zahit (2) ve Sertaç fileleri sarstı.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:22Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Misli.com2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğun favorilerinden Manisa Futbol Kulübü ile Kocaelispor, Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda karşılaştı. Konuk ekip 5. dakikada Dilaver penaltıyla takımını öne geçirdi. Manisa 42 ile 71 dakikalar arasında 6 gol atarak rakibini dağıttı. Siyah-beyazlılarda Erhan Kara 42, 55 ve 63. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Zahit Fındık 68 ve 71'te fileleri sarsarken, Sertaç Çam 45. dakikada bir gol kaydetti.