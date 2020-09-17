Sakaryaspor'da corona virüsü şoku!

Sakaryaspor'da, 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Futbolcuların tedavilerine başlanıldı.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 futbolcunun corona virüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda 3 oyuncumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Sakaryaspor, pazar günü deplasmanda 1922 Konyaspor ile karşılaşacak.
Yapılan tetkikler sonucunda 3 oyuncumuzun COVID-19 testi pozitif çıkmıştır.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) September 17, 2020
Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/r2bB8QSvfr