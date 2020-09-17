Sakaryaspor'da corona virüsü şoku!

Sakaryaspor'da, 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Futbolcuların tedavilerine başlanıldı.



TFF 2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 futbolcunun corona virüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda 3 oyuncumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sakaryaspor, pazar günü deplasmanda 1922 Konyaspor ile karşılaşacak.