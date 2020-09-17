Haberler TFF 2. Lig Sakaryaspor'da corona virüsü şoku!

'da corona virüsü şoku!

2. ekiplerinden , 3 futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda 3 oyuncumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 00:52
Sakaryaspor'da corona virüsü şoku!

'da, 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Futbolcuların tedavilerine başlanıldı.

2. 'de mücadele eden Sakaryaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 futbolcunun corona virüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda 3 oyuncumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sakaryaspor, pazar günü deplasmanda 1922 Konyaspor ile karşılaşacak.

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