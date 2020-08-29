Samsunspor şampiyonluk kupasına kavuştu
TFF 2. Lig Beyaz Grubu şampiyon olarak tamamlayan ve TFF 1. Lig'e yükselen Samsunspor, Trabzonspor ile oynanan hazırlık maçından önce şampiyonluk kupasına kavuştu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 6 hafta kala şampiyon olan Samsunspor, Trabzonspor ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde şampiyonluk kupasına kavuştu.
Pandemi dolayısıyla ligler tescil edilince en yakın rakibine 10 puan fark atan Samsunspor, bitime 6 hafta kala şampiyon olmuştu. TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, şampiyonluk kupasına bugün kavuştu. Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılan törende Samsunspor'a şampiyonluk kupasını Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım verdi.
Şampiyonluk kupası kaptanlar Caner Arıcı, Ercan Yazıcı ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam tarafından havaya kaldırıldı. Ayrıca Samsunsporlu futbolcular sahaya "Bu kupa daha başlangıç" yazılı tişört ile çıktı.
Kupa töreninin ardından Samsunspor ve Trabzonspor arasında hazırlık maçı başladı.
- 29.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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