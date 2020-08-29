Samsunspor şampiyonluk kupasına kavuştu - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Samsunspor şampiyonluk kupasına kavuştu

şampiyonluk kupasına kavuştu

Samsunspor şampiyonluk kupasına kavuştu

2. Grubu şampiyon olarak tamamlayan ve TFF 1. Lig'e yükselen , ile oynanan hazırlık maçından önce şampiyonluk kupasına kavuştu.

2. Lig 'ta bitime 6 hafta kala şampiyon olan , ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde şampiyonluk kupasına kavuştu.

Pandemi dolayısıyla ligler tescil edilince en yakın rakibine 10 puan fark atan Samsunspor, bitime 6 hafta kala şampiyon olmuştu. TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, şampiyonluk kupasına bugün kavuştu. Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılan törende Samsunspor'a şampiyonluk kupasını Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım verdi.


Şampiyonluk kupası kaptanlar , Ercan Yazıcı ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam tarafından havaya kaldırıldı. Ayrıca Samsunsporlu futbolcular sahaya "Bu kupa daha başlangıç" yazılı tişört ile çıktı.

Kupa töreninin ardından Samsunspor ve Trabzonspor arasında hazırlık maçı başladı.

  1. 29.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Samsunspor şampiyonluk kupasına kavuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA