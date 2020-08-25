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25 Ağustos 2020, Salı
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Haberler TFF 2. Lig Emre Can Kocaeli’de

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Emre Can Kocaeli’de

2. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, 10. imzasını attırdı. Yeşil-siyahlılar, Kömür'den Coşkun'u 2 yıllığına etti.

2. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, 10. imzasını attırdı. Yeşil-siyahlılar, Kömür'den Coşkun'u 2 yıllığına etti. G.Saray'dan yetişen 26 yaşındaki stoper; , Alanya, , ve formaları da giydi. Geçen sezon 2. Lig'de 20 maça çıkan Emre Can, skora katkı sağlayamadı
  1. 25.8.2020
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