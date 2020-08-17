Batuhan Hekimoğlu’nda - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Batuhan Hekimoğlu’nda

Batuhan Hekimoğlu’nda

Batuhan Hekimoğlu’nda

Geçen sezonun ilk yarısında Bandırmaspor, Tuzlaspor'da forma giyen tecrübeli golcü 'in yeni adresi oldu.

Geçen sezonun ilk yarısında Bandırmaspor, Tuzlaspor'da forma giyen tecrübeli golcü 'in yeni adresi belli oldu. Attığı gollerle iki takımın da şampiyon olmasında büyük katkı sağlayan Batuhan Karadeniz, FK ile anlaştı. Bandırma'da 9, Tuzla'da 7 gol atan 29 yaşındaki santrfor, futbola 'ta başlamıştı. Batuhan Karadeniz daha sonra; , , , , Saint Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, , Bandırmaspor ve Tuzlaspor formaları giydi. Kısa sürede şehre gelecek tecrübeli golcü resmi imzayı atacak.
  1. 17.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Batuhan Hekimoğlu’nda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA