Bayburt Özel İdarespor'un yeni teknik direktörü Ali Nail Durmuş oldu
Bayburt Özel İdarespor, eski Fenerbahçeli Ali Nail Durmuş ile teknik direktörlük konusunda anlaştı. Yapılan anlaşma sosyal medya hesaplarından da duyuruldu.
Eski Fenerbahçeli Ali Nail Durmuş, 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bayburt Özel İdarespor ile yeni sezon için anlaştı.
50 yaşındaki teknik adam, Bayburt ekibinin Başkanı Tamer Saka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yapılan açıklamada, "Bayburt Özel İdare Teknik Direktörlüğü görevine Ali Nail Durmuş getirilmiştir. Hocamıza görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
?? Bayburt Özel İdare Teknik Direktörlüğü görevine Ali Nail Durmuş getirilmiştir. Hocamıza görevinde başarılar dileriz. #Bayburtspor ???? pic.twitter.com/l9jueu4C6S— Bayburtspor #EvdeKal ?? (@bayburtsk1973) May 27, 2020
- 27.05.2020
- Güncelleme: 27.05.2020 20:28
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