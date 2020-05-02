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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Kömürspor gençlere yöneldi

Kömürspor gençlere yöneldi

'dan altyapıya önem verecek. 2. Lig ekibinin başkanı , "Altyapıdaki gençleri A takıma kazandıracağız" dedi.

Zonguldak Kömürspor'dan altyapıya önem verecek. 2. Lig ekibinin başkanı , "Altyapıdaki gençleri A takıma kazandıracağız. ekonomik kiriz var. Herkes altyapıya odaklanacak. Bence de doğru olan bu. Gençler bizlerin geleceği" dedi.
  1. 2.5.2020
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