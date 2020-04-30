Samsunspor'un yıldızı Erkam: Bu kez olacak
Samsun’un yıldızı Erkam, “25 Nisan’da şampiyonluğumuzu kutlayacaktık. Hayalimizi iptal etmedik, sadece erteledik” dedi.
Samsunsporlu Erkam Reşmen, birçok kez kapısından döndüğü şampiyonluğa çok yakın olmanın heyecanını yaşıyor. Ligde kalan 6 maçı da kazanmak istediklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Hayalimiz vardı. 25 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarlarımızla birlikte şampiyonluğumuzu kutlayacaktık. Hayalimizi iptal etmedik sadece erteledik" diye konuştu. 10 puanlık farkı koruyacaklarını ifade eden Erkam, "Birbirimizi çok özledik. İlk defa şampiyonluk yaşamaya çok yakınım. Bir kez Play-Off finalinde kaybetmiştim. Geçen sene de çok istedik ama şampiyon olamadık. Bu sefer buna izin vermeyeceğiz. Lideriz ve asla bırakmayacağız. Çünkü ben de ilk kez bir şampiyonluk yaşayacağım" dedi.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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