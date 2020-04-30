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30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler TFF 2. Lig Samsunspor'un yıldızı Erkam: Bu kez olacak

Samsunspor'un yıldızı Erkam: Bu kez olacak

Samsunspor'un yıldızı Erkam: Bu kez olacak

’un yıldızı Erkam, “’da şampiyonluğumuzu kutlayacaktık. Hayalimizi iptal etmedik, sadece erteledik” dedi.

Samsunsporlu Erkam Reşmen, birçok kez kapısından döndüğü şampiyonluğa çok yakın olmanın heyecanını yaşıyor. Ligde kalan 6 maçı da kazanmak istediklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Hayalimiz vardı. 'da 'nda taraftarlarımızla birlikte şampiyonluğumuzu kutlayacaktık. Hayalimizi iptal etmedik sadece erteledik" diye konuştu. 10 puanlık farkı koruyacaklarını ifade eden Erkam, "Birbirimizi çok özledik. İlk defa şampiyonluk yaşamaya çok yakınım. Bir kez Play-Off finalinde kaybetmiştim. Geçen sene de çok istedik ama şampiyon olamadık. Bu sefer buna izin vermeyeceğiz. Lideriz ve asla bırakmayacağız. Çünkü ben de ilk kez bir şampiyonluk yaşayacağım" dedi.

  1. 30.4.2020
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