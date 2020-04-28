Samsun’dan zirve mesajı - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Samsun’dan zirve mesajı

’dan zirve mesajı

Samsun’dan zirve mesajı

2. Lig 'ta en yakın rakibi FK'nin 10 puan önünde şampiyonluğa koşan Y.Samsunspor'un teknik menajeri , iddialı konuştu.

2. Lig 'ta en yakın rakibi FK'nin 10 puan önünde şampiyonluğa koşan Y.Samsunspor'un teknik menajeri , iddialı konuştu. Uyar, "Takım 4 Mayıs'ta toplanacak. Kaldığımız yerden yeniden başlayıp yarım kalan şampiyonluk hikayesini tamamlayacağız" dedi
  1. 28.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Samsun’dan zirve mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA