2. ve 3. Lig'le ilgili kritik açıklama!
TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, "Şu an gruplarında lider takımların bir üst lige çıkmasını istedik. Ayrıca 2 ile 9. sırada yer alan takımların tek maç usulüyle play-off oynamasını ve buradan 1 ekibin üst lige yükselmesi gerektiğini belirttik. Küme düşmenin de kaldırılmasını istedik" dedi.
TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, 2019-2020 sezonu için gruplarında ilk sırada yer alan takımların bir üst lige çıkmasını, 2 ile 9. sırada yer alan ekiplerin tek maç usulüyle play-off oynamasını ve küme düşmenin kaldırılmasını istediklerini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ekiplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir araya geldi.
Volkan Can, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "TFF 2 ve 3. Lig'deki kulüpler olarak Süper Lig ve TFF 1. Lig'den kendimizi ayırmak istedik. 2. ve 3. Lig kulüplerinin TFF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü karşılamasının imkanı yok. Biz şu an gruplarında lider takımların bir üst lige çıkmasını istedik. Ayrıca 2 ile 9. sırada yer alan takımların tek maç usulüyle play-off oynamasını ve buradan 1 ekibin üst lige yükselmesi gerektiğini belirttik. Küme düşmenin de kaldırılmasını istedik. Diğer türlü 30-40 maç oynamak zorunda kalacağız. İnsan sağlığı açısından en iyi yolun bu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda Kırklarelispor Kulübünün başkanlığını da yürüten Volkan Can, 5 Mayıs Salı ya da 6 Mayıs Çarşamba günü Bakan Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve TFF Başkanı Özdemir'in yapacağı toplantı ve Bilim Kurulunun önerileri kapsamında 2 ve 3. Lig ile ilgili kararın verileceğini kaydetti.
- 02.05.2020
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