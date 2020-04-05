Sarıyer’den örnek hareket
TFF 2. Lig ekibi Sarıyer, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına kamp tesislerini açarak örnek bir davranışta bulundu.
Sağlık çalışanları burada hem konaklayacak, hem de yemek ihtiyacını giderebilecek. Lacivert- beyazlılar ayrıca kulüp başkanı Saffet Akkoyun'un öncülüğünde, ilk etapta acil ihtiyacı olan 200 aileye de gıda yardımı yaparak destekte bulundu.
- 5.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sarıyer’den örnek hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.