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05 Nisan 2020, Pazar
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’den örnek hareket

Sarıyer’den örnek hareket

2. Lig ekibi , koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına kamp tesislerini açarak örnek bir davranışta bulundu.

Sağlık çalışanları burada hem konaklayacak, hem de yemek ihtiyacını giderebilecek. Lacivert- beyazlılar ayrıca kulüp başkanı Saffet Akkoyun'un öncülüğünde, ilk etapta acil ihtiyacı olan 200 aileye de gıda yardımı yaparak destekte bulundu.

  1. 5.4.2020
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