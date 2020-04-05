Sarıyer’den örnek hareket

Sağlık çalışanları burada hem konaklayacak, hem de yemek ihtiyacını giderebilecek. Lacivert- beyazlılar ayrıca kulüp başkanı Saffet Akkoyun'un öncülüğünde, ilk etapta acil ihtiyacı olan 200 aileye de gıda yardımı yaparak destekte bulundu.