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05 Şubat 2020, Çarşamba
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'lu taraftarlardan heyecanlı bekleyiş!

Kırklarelispor'lu taraftarlardan heyecanlı bekleyiş!

çeyrek finalinde GMG - karşılaşması öncesi takımlarına destek olmak isteyen Kırklarelisporlu bazı taraftarlar, geceyi stat önünde geçirdi. Karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Stadı'nın kapasitesinin 3 bin 750 olması ve kapasitenin üzerinde seyircinin içeriye alınmayacağı duyumları üzerine harekete geçen bazı taraftarlar, evlerinden getirdikleri battaniye ve kartonlar üzerinde sabaha kadar bekledi.

Taraftarlar stada girebilmek için bekleyişlerini sürdürüyor. GMG taraftarlarından Serkan Ayan, yaptığı açıklamada, tarihi maça tanıklık edebilmek için saat 01.30'da stat önüne geldiğini söyledi. karşılaşmasının kent için büyük önem taşıdığını belirten Ayan, "Bugün önemli bir gün. Çünkü Fenerbahçe 'ne geliyor. Çeyrek finale kalmışız bu bizim için büyük bir başarı. Burada Fenerbahçe'yi en iyi şekilde ağırlamamız, takımımıza en iyi desteği vermemiz gerekiyor. Yarın bir gün çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir anımız olacak. Bu mutlu anı yaşamamız lazım. Onun için buradayız. İşimizden izin alıp geldik." diye konuştu.

Volkan Perçimli ise saat 03.30'da 'dan yola çıkarak takımına destek için Kırklareli'ne geldiğini anlattı. Hava çok soğuk olduğu için yanına battaniyesini de aldığını aktaran Perçimli, "İnşallah güzel maç olacak ve Kırklarelispor'umuz galibiyet alacak. Kazanıp buradan Fenerbahçe'yi güzelce uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan Nejat Vural da saat 07.00 civarında karşılaşmanın oynanacağı stat önüne gelerek sıraya girdiğini, Fenerbahçe'nin Kırklareli'ne gelmesinin büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Kırklarelispor, kupada daha önce ekiplerinden MKE Ankaragücü, FK ile 'i elemişti.
  1. 05.02.2020
  2. Güncelleme: 05.02.2020 13:26
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