Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor ve Galatasaray, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, Galatasaray'a karşı avanrajlı bir skor yakalayarak evinde mutlu ayrılmak isterken, Galatasaray deplasmanda atılacak gollerle Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak rövanş mücadelesine rahat çıkmak istiyor.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele 5 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği 90 dakika, A Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Salih, Siopis, Campos, Bakasetas, Fernandes, Cisse

GALATASARAY: Okan, Şener, Donk, Ahmet, Linnes, Lemina, Taylan, Sekidika, Belhanda, Onyekuru, Adem

RÖVANŞ 12 ŞUBAT'TA

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi forma giyemeyecek. Ayrıca Emre Akbaba'nın dinlendirilmesi, ligde sarı kart cezalısı olan Belhanda'nın ilk 11'de yer alması bekleniyor. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 12 Şubat'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

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FEGHOULİ KLASİĞİ

Afrika Kupası yorgunu Sofiane Feghouli, sezon başında hem tatil yapamadı hem de yaz kampını kaçırdı. Devre arasında dinlenme fırsatı bulan Feghouli, geçen sezon olduğu gibi yine ocak ayında çıkışa geçti. Galatasaray formasıyla sezonun ilk yarılarında 3 senede ancak 10 gol atan Cezayirli oyuncu, sezonun ikinci yarılarına ise 25 gol kaydetti. Kayseri'ye 2 gol atan Feghouli'nin yeniden form tutmaya başlaması başta teknik heyet olmak üzere herkesi mutlu etti.

ANDONE MÜJDESİ

Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'a Florin Andone müjdesi geldi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçı için Alanya'ya giden sarı-kırmızılılarda Rumen futbolcu da kadroya dahil edildi. Ligde 11. haftadaki Gaziantep deplasmanında dizinden ağır bir sakatlık geçiren 26 yaşındaki forvet tüm kulvarlarda toplam 15 maç kaçırdı. Devre arasında sözleşmesinin dondurulması beklenen ve mart ayından önce sahalara dönmeyeceği konuşulan Andone'un hızlı iyileşmesi camiada sevinçle karşılandı..

YARDIMLAR YOLDA

Galatasaray, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatmıştı. Organizasyonda toplanan yardım malzemeleri dün deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı..