TFF 2. Lig'de toplu sonuçlar!

TFF 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi tamamlandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Bayburt Özel İdare-Eyüpspor: 1-0
Birevim Elazığspor-Vanspor FK: 3-1
Piserro Kahramanmaraşspor-Bordum Belediyesi Bodrumspor: 1-2
Niğde Anadolu-Uşakspor: 0-2
Tuzlaspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1
GMG Kastamonuspor-Sakaryaspor: 0-1
Kardemir Karabükspor-Ergene Velimeşespor: 0-0
Bandırmaspor-Ankara Demirspor: 1-1
Kırşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor: 0-1
Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Yeni Çorumspor: 3-2
Şanlıurfaspor-1922 Konyaspor: 1-6
Hacettepe-Pendikspor: 1-0
Zonguldak Kömürspor-Başkent Akademi: 3-0
İnegölspor-Afjet Afyonspor: 2-1
Yılport Samsunspor-Sarıyer: 3-0
GMG Kırklarelispor-Manisa FK: 0-0
Sancaktepe FK-Tarsus İdman Yurdu: 1-0
- 01.12.2019
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