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01 Aralık 2019, Pazar
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'de toplu sonuçlar!

TFF 2. Lig'de toplu sonuçlar!

'de 15. hafta mücadelesi tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Bayburt Özel İdare-Eyüpspor: 1-0

Birevim Elazığspor-Vanspor FK: 3-1

Piserro Kahramanmaraşspor-Bordum Belediyesi Bodrumspor: 1-2

Niğde Anadolu-Uşakspor: 0-2

Tuzlaspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1

GMG Kastamonuspor-Sakaryaspor: 0-1

Kardemir Karabükspor-Ergene Velimeşespor: 0-0

Bandırmaspor-Ankara Demirspor: 1-1

Kırşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor: 0-1

Beyaz Grup

Amed Sportif Faaliyetler-Yeni Çorumspor: 3-2

Şanlıurfaspor-1922 Konyaspor: 1-6

Hacettepe-Pendikspor: 1-0

Zonguldak Kömürspor-Başkent Akademi: 3-0

İnegölspor-Afjet Afyonspor: 2-1

Yılport Samsunspor-Sarıyer: 3-0

GMG Kırklarelispor-Manisa FK: 0-0

Sancaktepe FK-Tarsus İdman Yurdu: 1-0

  1. 01.12.2019
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