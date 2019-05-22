Gümrük finalde
İlk maçı 1-0 kaybeden Fatih Karagümrük, rövanşta Erkan Zengin ve Çağrı’nın golleriyle galip gelerek; adını 28 Mayıs’taki finale yazdırdı.
TFF 2. Lig play-off yarı final ikinci maçında Fatih Karagümrük, Manisa BŞB'yi konuk etti. 1-0 kaybettiği karşılaşmanın rövanşına hızlı başlayan kırmızı-siyahlılar, 14'te Ufuk'un yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Yaşanan tartışmaların ardından topun başına geçen Erkan Zengin, takımını 1-0 öne geçirdi. Ardından geriye çekilen Karagümrük hızlı hücumlarla fırsat aradı. 43'te sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde vuruşunu yapan Çağrı, durumu 2-0'e getirdi. Devre bu şekilde geçilirken; ikinci yarıda gelişen ataklardan sonuç çıkmadı. 2-0'lık sonuçla finale yükselen Karagümrük, 28 Mayıs Salı günü Sakaryaspor'la final maçında karşılaşacak.
- 22.5.2019
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