Sakarya coştu
TFF 2. Lig play-off yarı finali ilk ayağında Sarıyer’i ağırlayan yeşil-siyahlılar, rakibini farklı yenerek final için büyük bir avantaj yakaladı... Rövanş salı günü İstanbul’da
Berk İsmail'in golüyle öne geçen Sakaryaspor, yanı oyuncu ile 19 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. 76'da Oğuz Kocabal skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Savaş Tağa skoru belirledi: 4-0. Karşılaşmanın rövanşı 21 Mayıs Salı günü İstanbul'da Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 16.00'da yapılacak.
- 18.5.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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