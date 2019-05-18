Sakarya coştu
18 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Haberleri Sakarya coştu

coştu

Sakarya coştu

TFF 2. Lig play-off yarı finali ilk ayağında Sarıyer’i ağırlayan yeşil-siyahlılar, rakibini farklı yenerek final için büyük bir avantaj yakaladı... Rövanş salı günü İstanbul’da

Spor Toto 1. Lig mücadelesi veren Sakaryaspor, play-off yarı finali ilk ayağında evinde ağırladığı Sarıyer'i farklı yenerek final için büyük bir avantaj sağladı: 4-0. Yeni Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Tatangalar, 51'de gol perdesini araladı

Berk İsmail'in golüyle öne geçen Sakaryaspor, yanı oyuncu ile 19 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. 76'da Oğuz Kocabal skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Savaş Tağa skoru belirledi: 4-0. Karşılaşmanın rövanşı 21 Mayıs Salı günü İstanbul'da Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 16.00'da yapılacak.
  1. 18.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sakarya coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN