Sakaryaspor'dan net galibiyet
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sakaryaspor sahasında Hacettepe'yi 1-0 yendi.
STAT: Yeni Atatürk
HAKEMLER: Çağatay Altay (xxx), Mehmet Kağan Bingöl (xxx), Mehmet Ekin (xxx)
SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan (xxx) - Alper (xx), Can (xx), Zahit (xx) (Dk. 90 Furkan Karabaş), Can Aksu (xx), Ferhat Yazgan (xxx), İlyas (xxx) (Dk. 62 Ömer Doğru), İsmail (xxx), Oğuz Kocabal (xxx), Serkan (xxx) (Dk. 79 Savaş Taha), Ömer Özdemir (xxx)
HACETTEPE: Burak (xx) - Berat (xx), Arda (xx), Rahmi Can (xx), Furkan (x) (Dk. 26 Mustafa Hüseyin x), Metehan Mert (xx) (Dk. 61 Ali Eren x), Eren Bektaş (xx), Suat Bolat (x), Çayan Poshoroğlu (x) (Dk.81 Furkan Temir), Tuğrul (xx), Serdarcan (x)
GOL: Dk. 45+1 Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Can, Ömer Doğru (Sakaryaspor) - Furkan, Tuğrul, Ali Eren, Mustafa Hüseyin (Hacettepe)
- 3.2.2019 19:13
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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