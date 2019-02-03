Sakaryaspor'dan net galibiyet
03 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Sakaryaspor'dan net galibiyet

Sakaryaspor'dan net galibiyet

2'nci Lig 'ta Sakaryaspor sahasında Hacettepe'yi 1-0 yendi.

STAT: Yeni Atatürk
HAKEMLER: Çağatay Altay (xxx), Mehmet Kağan Bingöl (xxx), Mehmet Ekin (xxx)
SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan (xxx) - Alper (xx), Can (xx), Zahit (xx) (Dk. 90 Furkan Karabaş), (xx), Ferhat Yazgan (xxx), İlyas (xxx) (Dk. 62 Ömer Doğru), İsmail (xxx), Oğuz Kocabal (xxx), Serkan (xxx) (Dk. 79 Savaş Taha), Ömer Özdemir (xxx)
HACETTEPE: Burak (xx) - Berat (xx), Arda (xx), Rahmi Can (xx), Furkan (x) (Dk. 26 x), Metehan Mert (xx) (Dk. 61 Ali Eren x), Eren Bektaş (xx), Suat Bolat (x), Çayan Poshoroğlu (x) (Dk.81 Furkan Temir), Tuğrul (xx), Serdarcan (x)
GOL: Dk. 45+1 Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Can, Ömer Doğru (Sakaryaspor) - Furkan, Tuğrul, Ali Eren, Mustafa Hüseyin (Hacettepe)

  1. 3.2.2019 19:13
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sakaryaspor'dan net galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN