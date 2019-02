Sakaryaspor'dan net galibiyet

STAT: Yeni Atatürk

HAKEMLER: Çağatay Altay (xxx), Mehmet Kağan Bingöl (xxx), Mehmet Ekin (xxx)

SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan (xxx) - Alper (xx), Can (xx), Zahit (xx) (Dk. 90 Furkan Karabaş), Can Aksu (xx), Ferhat Yazgan (xxx), İlyas (xxx) (Dk. 62 Ömer Doğru), İsmail (xxx), Oğuz Kocabal (xxx), Serkan (xxx) (Dk. 79 Savaş Taha), Ömer Özdemir (xxx)

HACETTEPE: Burak (xx) - Berat (xx), Arda (xx), Rahmi Can (xx), Furkan (x) (Dk. 26 Mustafa Hüseyin x), Metehan Mert (xx) (Dk. 61 Ali Eren x), Eren Bektaş (xx), Suat Bolat (x), Çayan Poshoroğlu (x) (Dk.81 Furkan Temir), Tuğrul (xx), Serdarcan (x)

GOL: Dk. 45+1 Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Can, Ömer Doğru (Sakaryaspor) - Furkan, Tuğrul, Ali Eren, Mustafa Hüseyin (Hacettepe)