Minik taraftara Kömürspor forma hediye etti
03 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Minik taraftara Kömürspor forma hediye etti

Minik taraftara Kömürspor forma hediye etti

’lu oyuncular, dua eden minik taraftar ’a imzalı forma hediye ettiler.

TFF 2. Ligde mücadele veren 'un 10 yaşında ki koyu fanatik taraftarı , geçtiğimiz hafa deplasmanda oynanan Pendikspor maçında tribünde takımının kazanması için dua ederek, sosyal medya da büyük yankı uyandırmış. Kömürspor yönetimi minik Bedirhan'a ulaşarak otobüs bileti, alarak Zonguldak Kömürspor'un bugün konuk ettiği Bandırmaspor maçına davet etmişti.
Minik Kömürspor taraftarı bugün ailesi ile birlikte maça geldi. Maç öncesinde Kömürspor'lu oyuncular daha önceden hazırlamış oldukları imzalı Kömürspor formasını minik taraftar Bedir Okumuş'a verdiler. Formayı olan fanatik taraftar Okumuş, mutluluktan havalara uçtu. Ardında minik taraftar Bedirhan Okumuş ve Kömürspor'lu oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi.

  1. 3.2.2019 21:36
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Minik taraftara Kömürspor forma hediye etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN