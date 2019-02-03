Minik taraftara Kömürspor forma hediye etti

TFF 2. Ligde mücadele veren Zonguldak Kömürspor'un 10 yaşında ki koyu fanatik taraftarı Bedirhan Okumuş, geçtiğimiz hafa deplasmanda oynanan Pendikspor maçında tribünde takımının kazanması için dua ederek, sosyal medya da büyük yankı uyandırmış. Kömürspor yönetimi minik Bedirhan'a ulaşarak otobüs bileti, alarak Zonguldak Kömürspor'un bugün konuk ettiği Bandırmaspor maçına davet etmişti.

Minik Kömürspor taraftarı bugün ailesi ile birlikte maça geldi. Maç öncesinde Kömürspor'lu oyuncular daha önceden hazırlamış oldukları imzalı Kömürspor formasını minik taraftar Bedir Okumuş'a verdiler. Formayı olan fanatik taraftar Okumuş, mutluluktan havalara uçtu. Ardında minik taraftar Bedirhan Okumuş ve Kömürspor'lu oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi.