Minik taraftara Kömürspor forma hediye etti
Zonguldak Kömürspor’lu oyuncular, dua eden minik taraftar Bedirhan Okumuş’a imzalı forma hediye ettiler.
TFF 2. Ligde mücadele veren Zonguldak Kömürspor'un 10 yaşında ki koyu fanatik taraftarı Bedirhan Okumuş, geçtiğimiz hafa deplasmanda oynanan Pendikspor maçında tribünde takımının kazanması için dua ederek, sosyal medya da büyük yankı uyandırmış. Kömürspor yönetimi minik Bedirhan'a ulaşarak otobüs bileti, alarak Zonguldak Kömürspor'un bugün konuk ettiği Bandırmaspor maçına davet etmişti.
Minik Kömürspor taraftarı bugün ailesi ile birlikte maça geldi. Maç öncesinde Kömürspor'lu oyuncular daha önceden hazırlamış oldukları imzalı Kömürspor formasını minik taraftar Bedir Okumuş'a verdiler. Formayı olan fanatik taraftar Okumuş, mutluluktan havalara uçtu. Ardında minik taraftar Bedirhan Okumuş ve Kömürspor'lu oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 3.2.2019 21:36
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Minik taraftara Kömürspor forma hediye etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.