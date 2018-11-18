Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, deplasmanda oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Sarıyer maçını değerlendirdi. Maça iyi hazırlandıklarını belirten Taner Taşkın, "6 puanlık bir maçtı. Kazanmak istiyorduk. Geçen haftanın kötü izlerini silmek istiyorduk. Maça da çok iyi hazırlandık, iyi de motive olmuştuk ve golü de bulduk. Bana göre bugün iyi bir mücadele vardı. Oyun olarak da iyiydik. Rakip 10 kişi kaldığında ve ondan önce de girdiğimiz pozisyonlar vardı. Gol yapabilseydik maçı da kopartabilecektik. Rakip de oyundan düşmüştü. Final pasını doğru yapabilseydik maçı koparmıştık. Aradığımız ikinci golü bulamadık ve maç berabere bitti" dedi.

Yılport Samsunspor'un bu ligin en iyi takımı olduğunu ifade eden Taner Taşkın, "Sarıyer bu zamana kadar namağlup gelmiş buraya. Şunu gördük biz bu ligin en iyi takımıyız. İnşallah önümüzdeki günlerde bu rakiplerimizin hepsini teker teker geçeceğiz. Buradan en azından ikili averajımızı kaybetmeden gidiyoruz. Mağlup olmadan gidiyoruz. Hakem birçok takdir haklarını rakipten yana kullandı. Bana göre ilk yarı bize verilmeyen bir penaltımız vardı. Neticesinde burada iyi bir oyun ve iyi bir netice vardı. Sarıyer'de bana göre biz 2 puan bıraktık" diye konuştu.