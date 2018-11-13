Hedef büyük – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Hedef büyük

    Hedef büyük

    'da şirketleşme ile takımı toparlayan Başkan Uyanık, "5 senede kendine yeten bir kulüp haline gelmek istiyoruz" dedi

    TFF 2. Lig'de yer alan Yılport , 'de yeniden yerini almak için hummalı bir çalışma içerisinde... Kendilerine büyük hedefler koyduklarını belirten Başkan , kırmızı-beyazlı ekibi, 5 sene sonra kendi kendine yeten bir kulüp haline getirmeye çalıştıklarını söyledi. İkinci Lig'e yakışmadıklarını ifade eden başkan , " bir futbol kenti... Çeşitli sorunlar yaşadık ama artık yeniden yapılanma dönemi... Zaten kimse bizi buralara layık görmüyor. Biz de çok çalışıp layık olduğumuz yere çıkacağız" dedi. 'da taraftarıyla, yönetimiyle, belediyesiyle bir seferberlik ilan ettiklerini kaydeden İsmail Uyanık, kendilerine destek veren herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
    1. 13.11.2018
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