Gümüşhanespor'da Ziya Doğan istifa etti – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Gümüşhanespor'da istifa etti

    Gümüşhanespor'da Ziya Doğan istifa etti

    2. Lig 'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un teknik direktörü istifa etti.

    Gümüşhanespor Basın Sözcüsü Hayati Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Sakaryaspor maçında alınan yenilgi sonrası 'ın istifasını yönetim kuruluna sunduğunu belirtti.

    Yalçın, Doğan'ın teknik ekibiyle tesislerden ayrıldığını kaydetti.

    1. 17.10.2018 19:51
    2. Güncelleme: 17.10.2018 19:52
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