Gümüşhanespor'da Ziya Doğan istifa etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un teknik direktörü Ziya Doğan istifa etti.
Gümüşhanespor Basın Sözcüsü Hayati Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Sakaryaspor maçında alınan yenilgi sonrası teknik direktör Ziya Doğan'ın istifasını yönetim kuruluna sunduğunu belirtti.
Yalçın, Doğan'ın teknik ekibiyle tesislerden ayrıldığını kaydetti.
- 17.10.2018 19:51
- Güncelleme: 17.10.2018 19:52
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İddianame kabul edildi; Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak
Toplam 1
Yorum
Bence Önce Sezer Öztürk ve Gökhan Töre simdi Arda Turan gece kulüplerde ne isleri Var ? Kendileri Suclu Belali yere gitme !
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 5
Yorum
Başar Y. Okuduğum en güzel haber . Darısı zeki yavru gibi futbolcuların başına:)
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 1
Yorum
mıstık bizim q7 miz var başka yıldıza gerek yok
Gümüşhanespor'da Ziya Doğan istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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