Memenen atağa kalktı – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Memenen atağa kalktı

    Memenen atağa kalktı

    Sarı-lacivertliler; Diyarbekir’in orta sahası ve Keçiörengücü’nün maestros ile prensipte anlaşmaya vardı.

    2. Lig'de geçtiğimiz sezon play-off'ta hüsran yaşayan Menemen Belediyespor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Suat Kaya ile yola devam eden ekibi, orta sahasını Diyarbekir'den Muhammed Akarslan ve Keçiörengücü'nden Umut Pusat ile güçlendirmeye hazırlanıyor. 'de profesyonel olan Muhammed sezonu 32 maçta 4 golle kapamıştı.

    altyapısında forma giyip Sarıyer, , Bayrampaşa, Gölcük, ve Gümüşhanespor'da top koşturan 32 yaşındaki Umut ise; geçtiğimiz sezon 34 maçta 13 gol kaydederek dikkat çekmişti. İki futbolcuyla bu hafta sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
    1. 5.6.2018
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