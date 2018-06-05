Memenen atağa kalktı
Sarı-lacivertliler; Diyarbekir’in orta sahası Muhammed Akarslan ve Keçiörengücü’nün maestros Umut Pusat ile prensipte anlaşmaya vardı.
Beşiktaş altyapısında forma giyip Sarıyer, Yozgat, Bayrampaşa, Gölcük, Batman Petrol ve Gümüşhanespor'da top koşturan 32 yaşındaki Umut ise; geçtiğimiz sezon 34 maçta 13 gol kaydederek dikkat çekmişti. İki futbolcuyla bu hafta sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
- 5.6.2018
-
Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
-
Koç’a gönderme
Toplam 1
Yorum
CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
-
Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
Yorum
PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Memenen atağa kalktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.