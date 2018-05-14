TFF 2'nci Lig Play-off finali Mersin
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    2'nci Lig Play-off finali 'de oynanacak

    TFF 2'nci Lig Play-off finali Mersin'de oynanacak

    , 2'nci Lig Play-off finalinin Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

    'den yapılan açıklamada, Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen son takımın belli olacağı karşılaşmanın 27 Mayıs Pazar günü Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi. Ayrıca, müsabakanın başlama saatinin daha sonra ilan edileceği ifade edildi.

    1. 14.5.2018 18:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TFF 2'nci Lig Play-off finali Mersin'de oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN