TFF 2'nci Lig Play-off finali Mersin'de oynanacak

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen son takımın belli olacağı karşılaşmanın 27 Mayıs Pazar günü Mersin Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi. Ayrıca, müsabakanın başlama saatinin daha sonra ilan edileceği ifade edildi.