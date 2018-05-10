İnegölspor’a Güç’lü aday
Spor Toto 2. Lig ekibi İnegölspor’da 13 Mayıs, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Mayıs’ta yapılacak olan genel kurul öncesi eski başkanlardan Eşref Güç adaylığını açıkladı. Mevcut Başkan Münir Kanar'ın ise aday olmayacağı öğrenildi.
Listesinin sorulması üzerine Güç, "Bunun zamanı var. Önce adaylığı açıklamak önemliydi. Güzel bir liste oluşturuyorum. Bunu yakında sizlerle paylaşırız" diye konuştu.
Güç, Başkan Münür Kanar'ın aday olup olmayacağı sorusuna, "Sabah kendisi ile görüştüm. Biz şeffaf olmaktan yanayız. Beni çok onurlandırdı. 'Siz olduğunuz sürece benim aday olmam söz konusu değil, İnegölspor'u emin ellere bırakmak benim de hedefimdi' diyerek beni onore etti. Bu anlayışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 10.5.2018 17:11
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Okay Yokuşlu'ya özel teklif
Toplam 6
Yorum
seda ya sat yurt disina okayi,gerisini bana birak netcen sen,7,5 az en az 10 milyon yuro olsun,yahu bana birakin su oyuncuyu
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 40
Yorum
Egeli FB li yani aykut hoca uzun vadeli saglam systemle oynuyor s.günes f.terim gibi risikolu s kisa vadeli cok atmak icin2 3 5 gibi systemle oynamiyor
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 40
Yorum
Egeli FB li algi dersen neyi kastettin anlamadim Fusbolu zevk vermiyor olabilir dogru ama saglam system aykut hocanin systemi böyle yani italyan systemi
İnegölspor’a Güç’lü aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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