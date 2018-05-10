Afjet Afyonspor 1-1 Sivas Belediyespor

TFF 2'nci Lig Play-Off Çeyrek Final ilk karşılaşmasında dördüncü Sivas Belediyespor sahasında üçüncü Afjet Afyonspor' ile 1-1 berabere kaldı.
Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.
56'ncı dakikada Afjet Afyonspor'da orta sahada kaptırılan topta top Sinan'ın önünde kaldı. Sinan'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.
87'nci dakikada hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında topu alan Tunay'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş az farkla auta gitti.
88'inci dakikada Nazmi'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Oltan topu ağlara gönderdi: 1-1.
Sivas Belediyespor 1-1 Afjet Afyonspor
Bu karşılaşmanın rövanşı 14 Mayıs'ta Afyon'da oynanacak.
STAT: Muhsin Yazıcıoğlu
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Deniz Caner Özaral (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx) - Nuri Melih (xx), Tunay (xx), Uğur (xx), Feyyaz (xx), Hüseyin Bak (xx), Seyid Ahmet (xx), Samet (xx) (Dk. 77 İlker x), Ozan (xx) (Dk. 88 Eren) , Ahmet (xx) (Dk. 53 Niyazi x), Sinan (xxx)
AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xx) - Türker (xx), İsmet (xx), Bayram (xx), Nazmi (xx), Ali (x) (Dk. 75 Timuçin x), Aykut (x) (Dk. 61 Tuğay x), Ersel (xx), Erdi (x), Yasin (xx), Oltan (xxx) (Dk. 90 Samet)
GOLLER: Dk. 56 Sinan (Sivas Belediyespor) - Dk. 88 Oltan (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Uğur, Hüseyin, Ahmet, Sinan (Sivas Belediyespor) - Yasin, Erdi (Afjet Afyonspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Uğur (Sivas Belediyespor) - Dk. 90 Erdi (Afjet Afyonspor)
- 10.5.2018 19:47
- Güncelleme: 10.5.2018 19:59
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ÖZGÜR ÜZÜLMEDİM AMA SEVİNMEDİMDE 16 MAÇ ÇOK 9 MAÇ VERİLMELİYDİ
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Toplam 2
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xd tolga giderse galatasaray çok rahatlar artık gitmesi gerekiyor
Afjet Afyonspor 1-1 Sivas Belediyespor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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