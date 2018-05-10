Afjet Afyonspor 1-1 Sivas Belediyespor
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    1-1

    <a href="/index/afjet-afyonspor?id=c91a354b-a76e-4a37-ab24-f0cab31823df" class="" rel="tag">Afjet Afyonspor</a> 1-1 <a href="/index/sivas-belediyespor?id=e61e396d-ef9c-4995-af53-1bd8dddcfc57" class="" rel="tag">Sivas Belediyespor</a>

    2'nci Lig Play-Off ilk karşılaşmasında dördüncü sahasında üçüncü ' ile 1-1 berabere kaldı.

    Sivas Spor Kompleksi'nde oynanan ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.

    56'ncı dakikada 'da orta sahada kaptırılan topta top Sinan'ın önünde kaldı. Sinan'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

    87'nci dakikada hızlı gelişen atağında topu alan Tunay'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş az farkla auta gitti.

    88'inci dakikada Nazmi'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Oltan topu ağlara gönderdi: 1-1.

    1-1

    Bu karşılaşmanın rövanşı 14 Mayıs'ta Afyon'da oynanacak.

    STAT:
    HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Deniz Caner Özaral (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)
    : Serkan Demirol (xx) - Nuri Melih (xx), Tunay (xx), Uğur (xx), Feyyaz (xx), Hüseyin Bak (xx), Seyid Ahmet (xx), Samet (xx) (Dk. 77 İlker x), Ozan (xx) (Dk. 88 Eren) , Ahmet (xx) (Dk. 53 Niyazi x), Sinan (xxx)
    : Bekir Demircan (xx) - Türker (xx), İsmet (xx), Bayram (xx), Nazmi (xx), Ali (x) (Dk. 75 Timuçin x), Aykut (x) (Dk. 61 Tuğay x), Ersel (xx), Erdi (x), Yasin (xx), Oltan (xxx) (Dk. 90 Samet)
    GOLLER: Dk. 56 Sinan () - Dk. 88 Oltan ()
    SARI KARTLAR: Uğur, Hüseyin, Ahmet, Sinan () - Yasin, Erdi ()
    : Dk. 90 Uğur () - Dk. 90 Erdi ()

    1. 10.5.2018 19:47
    2. Güncelleme: 10.5.2018 19:59
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