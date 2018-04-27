Niğde Belediyespor'da istifa depremi

Kulüp binasında gazetecilerle bir araya gelen Niğde Belediyespor Başkanı Recep Canıtez, maddi sıkıntılar nedeniyle yönetim olarak istifa ettiklerini açıkladı. Futbolcuların paralarını alamadıkları için Türkiye Futbol Federasyonu'na gittiklerini belirten Canıtez, Niğde'de STK'ların, siyasilerin ve iş adamlarının destek olmadığı için böyle bir karar aldıklarını kaydetti.



BORÇ 1 MİLYON 800 BİN

Kulüp olarak zor bir süreçten geçtiklerini aktaran Canıtez, "Aralık ayında zor bir görev devir aldık. 4-5 aydır gece gündüz demeden çabalarımızla takımımızı toparlayarak kaldığı yerden devam ettirdik. Borcumuzu yarıya indirdik. 4 buçuk milyon civarında borç vardı. 1 milyon 800 bin TL'ye kadar indirdik. 2'nci Lig'de oynayan bir takım için yok denecek bir borç ama maalesef şehir olarak çok duyarsızız. Şehirdeki iş adamlarına futbolu sevdirememişiz, futbolu anlatamamışız. iş adamları, siyasiler uzak duruyorlar. Futbolculara 1 milyon borcumuzu ödeyemezsek, zaten TFF'ye gittiler eğer ödenmezse kulüp 500 bin TL civarında sözleşmelerden dolayı zarara uğramış olacak. Bir bütün olarak kimse arkamızda durmadı."