Niğde Belediyespor'da istifa depremi
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Niğde Belediyespor'da kulüp başkanı Recep Canıtez ile yönetim kurulu üyeleri istifa ettiklerini açıkladı.
Kulüp binasında gazetecilerle bir araya gelen Niğde Belediyespor Başkanı Recep Canıtez, maddi sıkıntılar nedeniyle yönetim olarak istifa ettiklerini açıkladı. Futbolcuların paralarını alamadıkları için Türkiye Futbol Federasyonu'na gittiklerini belirten Canıtez, Niğde'de STK'ların, siyasilerin ve iş adamlarının destek olmadığı için böyle bir karar aldıklarını kaydetti.
BORÇ 1 MİLYON 800 BİN
Kulüp olarak zor bir süreçten geçtiklerini aktaran Canıtez, "Aralık ayında zor bir görev devir aldık. 4-5 aydır gece gündüz demeden çabalarımızla takımımızı toparlayarak kaldığı yerden devam ettirdik. Borcumuzu yarıya indirdik. 4 buçuk milyon civarında borç vardı. 1 milyon 800 bin TL'ye kadar indirdik. 2'nci Lig'de oynayan bir takım için yok denecek bir borç ama maalesef şehir olarak çok duyarsızız. Şehirdeki iş adamlarına futbolu sevdirememişiz, futbolu anlatamamışız. iş adamları, siyasiler uzak duruyorlar. Futbolculara 1 milyon borcumuzu ödeyemezsek, zaten TFF'ye gittiler eğer ödenmezse kulüp 500 bin TL civarında sözleşmelerden dolayı zarara uğramış olacak. Bir bütün olarak kimse arkamızda durmadı."
- 27.4.2018 15:02
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Fikret Orman: "Şampiyonluğu alın"
Toplam 8
Yorum
UĞUR ALANYA MAÇININ HAKEMİ HAVADAN OFSAYT VERMESEYDİ GS HEM PUAN KAYBEDECEK Tİ HEMDE MUSLERA ATILACAKTI ONA BAKILIRSA
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 17
Yorum
muti Murat NAMDAR mı ısım :) Holıgan FB lıdır :) oysa dıkkate alma yazdıgını, FB haksızdır bu konuda sızde ıyı bılıyosunuz
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 17
Yorum
Bahtiyar zaten şansı yoktu BJK Adeletsizlik istedi şenolun rolüde tutmadı fikret başkanda çok şımarmıştı sağlam ceza verilmeli BJKY
Niğde Belediyespor'da istifa depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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