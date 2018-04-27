Niğde Belediyespor'da istifa depremi – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'da istifa depremi

    Niğde Belediyespor'da istifa depremi

    2'nci Lig ekiplerinden 'da kulüp başkanı ile yönetim kurulu üyeleri istifa ettiklerini açıkladı.

    Kulüp binasında gazetecilerle bir araya gelen Başkanı , maddi sıkıntılar nedeniyle yönetim olarak istifa ettiklerini açıkladı. Futbolcuların paralarını alamadıkları için 'na gittiklerini belirten Canıtez, Niğde'de STK'ların, siyasilerin ve iş adamlarının destek olmadığı için böyle bir karar aldıklarını kaydetti.

    BORÇ 1 MİLYON 800 BİN
    Kulüp olarak zor bir süreçten geçtiklerini aktaran Canıtez, "Aralık ayında zor bir görev devir aldık. 4-5 aydır gece gündüz demeden çabalarımızla takımımızı toparlayarak kaldığı yerden devam ettirdik. Borcumuzu yarıya indirdik. 4 buçuk milyon civarında vardı. 1 milyon 800 bin 'ye kadar indirdik. 2'nci Lig'de oynayan bir takım için yok denecek bir borç ama maalesef şehir olarak çok duyarsızız. Şehirdeki iş adamlarına futbolu sevdirememişiz, futbolu anlatamamışız. iş adamları, siyasiler uzak duruyorlar. Futbolculara 1 milyon borcumuzu ödeyemezsek, zaten 'ye gittiler eğer ödenmezse kulüp 500 bin TL civarında sözleşmelerden dolayı zarara uğramış olacak. Bir bütün olarak kimse arkamızda durmadı."

    1. 27.4.2018 15:02
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