Menemen'de Mustafa dışarı Samet içeri
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Bucaspor ile 1-1 berareber kalarak bitime 2 hafta kala Hatayspor'dan liderlik koltuğunu alma şansını kaçıran Menemen Belediyespor, Etimesgut Belediyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde Bucaspor karşılaşmasında sarı kart gören orta saha Mustafa Şen cezalı duruma düşerken, Samet Günhan ise cezasını tamamladı.
Teknik Direktör Suat Kaya'nın pazar günü Ankara'da oynanacak Etimesgut sınavında orta sahada Mustafa'nın yerine Samet'e şans vereceği bildirildi. Başkent'ten mutlak galibiyetle dönmek zorunda olduklarını belirten Kaya, "Hatayspor'u 2 puan farkla takip ediyoruz. Biz Etimesgut Belediyespor'u yenip, Hatayspor'un Amed Sportif deplasmanında puan kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.
- 24.4.2018 13:54
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TFF'de karar günü
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ RAPORU DA MI ANLAMIYORSUNUZ SAHA OLAYLARI DİYOR SAHA GÜVENLİĞİNDEN KİM SORUMLU ? CEZA KİME GELECEK SİZCE ?
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TFF'de karar günü
Toplam 6
Yorum
kanun belli Gözlemci ve hakem raporu maçın saha olayları yüzünden tatil edildiği yazıyor bununda cezası ev sahibinin hükmen mağlubiyeti artı cezalar
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Belhanda, Donk ve Fernando'yu suçladı!
Toplam 2
Yorum
Kanaryam Aynı durum bizde de var ona rağmen Guliano iyi bir grafik çiziyor diyebiliriz.
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