Menemen'de Mustafa dışarı Samet içeri – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    Menemen'de Mustafa dışarı Samet içeri

    Menemen'de Mustafa dışarı Samet içeri

    2. Lig 'ta deplasmanda Bucaspor ile 1-1 berareber kalarak bitime 2 hafta kala Hatayspor'dan liderlik koltuğunu alma şansını kaçıran , Etimesgut Belediyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

    Sarı-lacivertlilerde Bucaspor karşılaşmasında sarı kart gören orta saha Mustafa Şen cezalı duruma düşerken, Samet Günhan ise cezasını tamamladı.

    Teknik Direktör Suat Kaya'nın pazar günü Ankara'da oynanacak Etimesgut sınavında orta sahada Mustafa'nın yerine Samet'e şans vereceği bildirildi. Başkent'ten mutlak galibiyetle dönmek zorunda olduklarını belirten Kaya, "Hatayspor'u 2 puan farkla takip ediyoruz. Biz Etimesgut Belediyespor'u yenip, Hatayspor'un Amed Sportif deplasmanında puan kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.

    1. 24.4.2018 13:54
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