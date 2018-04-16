Gümüş fişi çekti! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Gümüş fişi çekti!

    Gümüş fişi çekti!

    2. Lig'in 31. hafta mücadelesinde 'ı konuk eden Gümüşhane ilk yarıda bulduğu gollerle farka koştu.

    2. Lig'in 31. hafta mücadelesinde 'ı konuk eden Gümüşhane ilk yarıda bulduğu gollerle farka koştu: 4-0. Henüz 9'uncu dakikada savunmacısı Zafer'le öne geçen Karadeniz ekibi, 10'da Berk İsmail ve 32'de Furkan'la devreyi 3-0 önde kapadı. 47'de sahne alan Oktay, skoru tayin etti: 4-0. Bu galibiyetle puanını 60'a yükselten Gümüşhane bitime 3 hafta kala zirvedeki yerini korudu.

    HATAY'IN ZİRVE KEYFİ SÜRÜYOR
    TFF 2. Lig 'ta lider Hatayspor, İnegöl deplasmanında 2-0 kazanarak zirvedeki yerini korudu. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede, 61'de ceza sahasına ortalanan topa iyi yükselen Soner perdeyi açtı: 1-0. Konuk ekip 67'de Mesut'un yerden ortasında arka direkte topla buluşan Sinan'la 2-0'ı buldu. Kalan sürede başka gol olmayınca Hatay, bu galibiyetle puanını 71'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

    BANDIRMA PLAY-OFF AŞKINA
    TFF 2'nci Lig 31'nci hafta mücadelesinde Bandırmaspor, Konya Anadolu Selçukspor'u konuk etti. Play- Off şansını devam ettirmek isteyen Bandırmaspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. İlk yarısı golsüz geçilen maçta 55'te Birhan'ın ceza alanı içinden vuruşu çizgiyi geçince hakem gol kararı verdi: 1-0. 68'de Erhan'ın kafa vuruşu skoru belirledi: 2-0. 55 puana yükselen , play-off iddiasını devam ettirdi.

    EYÜP'E SİVAS BOZGUNU
    Son dört haftada galibiyet alamayan , Eyüp deplasmanında 4-0'lık zaferle patladı. Esenler Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 26'da Ozan'ın golüyle devreyi 1-0 önde geçti. İkinci yarıya hızlı başlayan yeşil-beyazlılar 46'da Ozan'la 2-0'ı buldu. 71'de Samet ve 82'de İlker'in penaltısıyla farka koşan Sivas Belediye, 4-0'lık galibiyetle puanını 60'a yükselterek playoff yarışındaki iddiasını sürdürdü.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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