Gümüş fişi çekti!
TFF 2. Lig'in 31. hafta mücadelesinde Kahramanmaraş'ı konuk eden Gümüşhane ilk yarıda bulduğu gollerle farka koştu.
HATAY'IN ZİRVE KEYFİ SÜRÜYOR
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Hatayspor, İnegöl deplasmanında 2-0 kazanarak zirvedeki yerini korudu. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede, 61'de ceza sahasına ortalanan topa iyi yükselen Soner perdeyi açtı: 1-0. Konuk ekip 67'de Mesut'un yerden ortasında arka direkte topla buluşan Sinan'la 2-0'ı buldu. Kalan sürede başka gol olmayınca Hatay, bu galibiyetle puanını 71'e çıkararak liderliğini sürdürdü.
BANDIRMA PLAY-OFF AŞKINA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 31'nci hafta mücadelesinde Bandırmaspor, Konya Anadolu Selçukspor'u konuk etti. Play- Off şansını devam ettirmek isteyen Bandırmaspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. İlk yarısı golsüz geçilen maçta 55'te Birhan'ın ceza alanı içinden vuruşu çizgiyi geçince hakem gol kararı verdi: 1-0. 68'de Erhan'ın kafa vuruşu skoru belirledi: 2-0. 55 puana yükselen Bandırma, play-off iddiasını devam ettirdi.
EYÜP'E SİVAS BOZGUNU
Son dört haftada galibiyet alamayan Sivas Belediye, Eyüp deplasmanında 4-0'lık zaferle patladı. Esenler Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 26'da Ozan'ın golüyle devreyi 1-0 önde geçti. İkinci yarıya hızlı başlayan yeşil-beyazlılar 46'da Ozan'la 2-0'ı buldu. 71'de Samet ve 82'de İlker'in penaltısıyla farka koşan Sivas Belediye, 4-0'lık galibiyetle puanını 60'a yükselterek playoff yarışındaki iddiasını sürdürdü.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:06
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Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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