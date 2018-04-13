Ziya Doğan, Gümüşhanespor'u şampiyon yapmak istiyor

Türkiye'de bir dönem Süper Lig'in önemli ekiplerinde top koşturduktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam eden Ziya Doğan, doğup büyüdüğü Gümüşhane'nin TFF 2. Lig'de mücadele eden takımı Gümüşhanespor'un şampiyonluğu için çaba harcıyor.

Futbol ile köy ortamında tanışan ve babasının engellemelerine rağmen futboldan kopamayan Doğan, taşındıkları İstanbul'da mahalle maçlarından zirveye ulaşan futbol yaşantısını AA muhabirine anlattı.

Gümüşhanespor'u TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon yapmak için mücadele veren 57 yaşındaki Doğan, Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Bizgili köyünde doğduğunu söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başladığını ve dayısıyla köyden pazara hayvan götürdüklerini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Dayım bana öğle vakti bir lira harçlık verirdi. Ben de o parayla lastik top alırdım. O dönemde televizyonumuz yoktu. Futbol, takım nedir, bilmiyoruz. Futbol maçının oynandığını bile bilmiyoruz. O topla bir hafta oynar, diğer haftaya kadar topu patlatırdık. Her hafta cuma günü hayvan pazarına dayımla gittiğimde aç kaldım. O bana yemek için bir lira verirdi. Ben de o bir lirayla gidip top alır, aç kalırdım."

BABASINDAN GİZLİ TOP OYNADI

Doğan, sonraki dönemde İstanbul'a taşındıklarını ve burada sokak futboluyla tanıştığını belirterek, o dönemde maç kültürüne ilişkin hangi kaleye gol atacağını dahi arkadaşlarından öğrendiğini ifade etti.

Çocukluğunda her fırsatta sokakta top oynamaktan geri kalmadığını dile getiren Doğan, "Babam topa düşkünlüğümü görünce yasak koydu. Çok kızardı topla ilgili olmama. Sokakta top oynarken babam elinde sopayla geliyor, beni kovalıyordu. Malzemelerimi kız kardeşim gizlice camdan bana atardı. Terledikten sonra babam saçlarımın ıslaklığından top oynadığımı anlayacak diye eve giremezdim. Babamın futbol yasağına rağmen kaçarak gizli gizli futbol oynadım." diye konuştu.

ARAÇ PLAKASI VE TELEFON NUMARASINDA MEMLEKET İZİ

Doğan, futbol yaşantısı boyunca oyuncu ve teknik direktör olarak birçok başarıya imza attığını kaydederek, memleketinin takımı Gümüşhanespor'un her zaman gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Arabasının plakası ve telefon numarasının sonunun kentin plakası olan "29" ile bittiğine işaret eden Doğan, "Süper Lig'de bir takımı çalıştırmak ve şampiyon yapmak mı, Gümüşhanespor'u şampiyon yapmak mı? 50 kere 'Gümüşhanespor'u şampiyon yapmak' derim çünkü çok zorluklar yaşadık. Kentle bağlarımı hiç koparmadım. Burada çocukluk anılarım var." ifadesini kullandı.

Doğan, 8 yaşında ayrıldığı memleketi Gümüşhane'ye başarılarının ardından teknik direktör olarak dönmenin kendisi için özel anlamı olduğuna dikkati çekerek, takımın başına geçmesinde gurbetçi Gümüşhanelilerin etkisi olduğunu söyledi.

Çocukluğunda Gümüşhane'de babaların genellikle oğullarının top oynamasını istemediğini belirten Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün bakıyorum ki inanılmaz bir coşku var futbol şehri olmaya aday bir Gümüşhane var. Bu hava birden yaratılmadı. 2 senedir şampiyonluğa oynayan bir Gümüşhanespor var. Allah nasip ederse hedeflerimize ulaşacağız. Bu şehrin artık bir patlama yapması lazım. Halk artık şampiyonluk istiyor. Onlar kadar ben de istiyorum."