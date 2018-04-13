Fethiyespor Silivri deplasmanında – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Fethiyespor Silivri deplasmanında

    Fethiyespor Silivri deplasmanında

    2. Lig 'ta son 3 maçından 7 puan çıkararak kümede kalma yolunda önemli bir avantajı eline geçiren Fethiyespor, yarın düşmesi kesinleşen sonuncu Silivrispor'a konuk olacak.

    Silivri Stadı'nda Cihan Aydın'ın görev yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Lacivert-beyazlılarda kritik deplasman öncesi sezonu kapatan Yiğit Gökoğlan ve Onur dışında eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Levent Eriş, Silivrispor'u yenip yollarına devam edeceklerini söyledi. Bitime 4 hafta kaldığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Son 3 haftada sergilediğimiz performansla rahat nefes aldık. deplasmanında da 3 puan bizim olacak. Bu takım lige tutunacak" yorumunu yaptı.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:56
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