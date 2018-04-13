Fethiyespor Silivri deplasmanında

Silivri Stadı'nda Cihan Aydın'ın görev yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Lacivert-beyazlılarda kritik deplasman öncesi sezonu kapatan Yiğit Gökoğlan ve Onur dışında eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Levent Eriş, Silivrispor'u yenip yollarına devam edeceklerini söyledi. Bitime 4 hafta kaldığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Son 3 haftada sergilediğimiz performansla rahat nefes aldık. İstanbul deplasmanında da 3 puan bizim olacak. Bu takım lige tutunacak" yorumunu yaptı.