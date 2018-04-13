Fethiyespor Silivri deplasmanında
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçından 7 puan çıkararak kümede kalma yolunda önemli bir avantajı eline geçiren Fethiyespor, yarın düşmesi kesinleşen sonuncu Silivrispor'a konuk olacak.
Silivri Stadı'nda Cihan Aydın'ın görev yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Lacivert-beyazlılarda kritik deplasman öncesi sezonu kapatan Yiğit Gökoğlan ve Onur dışında eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Levent Eriş, Silivrispor'u yenip yollarına devam edeceklerini söyledi. Bitime 4 hafta kaldığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Son 3 haftada sergilediğimiz performansla rahat nefes aldık. İstanbul deplasmanında da 3 puan bizim olacak. Bu takım lige tutunacak" yorumunu yaptı.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:56
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Fatih Terim, Abdullah Avcı'yı kendi taktiğiyle vuracak!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Başakşehire de yenilince taktik avcısını görürüz artık.
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Mayısta temel atılıyor
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Bizde inandık 18 yıldır alt yapıdan bir futbolcu yetiştiremeyen kulüp hala alt yapıya para harcıyor , alt yapıyı kapatın daha iyi.
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İtalyanlar yazdı: Mandzukic geliyor
Toplam 6
Yorum
bjk advers İtalyanlar bu yolla mandzukic konusunda dikkat çekip farkındalık yaratmaya çalışıyorlar kendisinin Beşiktaş tarafından istendiğini sanmıyoru
Fethiyespor Silivri deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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