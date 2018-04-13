Bucaspor'da teknik kıyım
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 4 maç kala kümede kalmak için çırpınan Bucaspor'da bu sezon adeta teknik direktör kıyımı yaşandı. Sezon başından bu yana bir türlü istediği skorları alamayan ve geçen hafta Bodrumspor yenilgisiyle ilk kez düşme potasına gerileyen sarı-lacivertlilerde görevi bırakan Aytekin Sümbül'ün yerine gelen Yüksel Kepoğlu, Bucaspor'un dördüncü çalıştırıcısı oldu. Kepoğlu ile 4 maçlığına anlaşma sağlandığı, 49 yaşındaki teknik adamın 1 yıl da opsiyonun bulunduğu belirtildi. Kurtuluş mücadelesine Kepoğlu liderliğinde çıkacak Bucaspor, sezona Ahmet Yıldırdım'la başladı.
Sarı-lacivertlilerde 6 karşılaşmaya çıkan Yıldırım, sadece 5 puan topladı. Ahmet Yıldırım'la yollarını ayıran İzmir ekibi Mehmet Bulut'la anlaştı. Ancak 8'inci haftada dümene geçen Bulut'un Bucaspor'la macerası 15'inci haftada 5-1'lik mağlubiyetle biten Menemen Belediyespor müsabakasıyla son buldu. Bu kez Aytekin Sümbül'le yola koyulan Bucaspor genç teknik adamla çıkış yakalasa da yine istediklerini elde edemedi. Bucaspor'la 16 maça çıkan Sümbül, 21 puan topladı. Kulüpte yaşanan maddi sıkıntılar yüzünden istifa eden Aytekin Sümbül'ün yerine Altyapı Genel Koordinatörü Yüksel Kepoğlu takımın başına getirildi.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:18
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