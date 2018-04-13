Altay'dan Başkent'te yeni start – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    'dan Başkent'te yeni start

    Altay'dan Başkent'te yeni start

    2. Lig 'ta geçen hafta derbide Karşıyaka'ya 2-1 yenilerek 3. sıraya gerileyen 54 puanlı , yarın deplasmanda 53 puanla 5. sırada yer alan Bugsaşspor'la kozlarını paylaşacak.

    Ankara Ostim Stadı'nda saat 15.00'de başlayacak kritik müsabakada Süleyman Abay düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda istifa eden Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in yerine sportif direktörlükten teknik patronluk görevine getirilen Özden Töraydın, takımın başındaki ilk sınavına çıkacak.

    İzmir ekibinde sakatlıktan çıkan orta saha oyuncusu Fatih kadroda yer alacak. Cezası sona eren ancak hafif bir sakatlığı bulunun ön libero Ferhat'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Ferdi ise forma giyemeyecek. Sezonun ilk yarısında evinde rakibiyle 3-3 berabere kalan , Başkent'ten 3 puanla dönerek şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar deplasmanda oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

    ALTAY

    Egemen - Necdet, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, Serkan, Atakan, Maksut, Furkan, Doğan, Hüsamettin, Muharrem Ozan

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:04
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