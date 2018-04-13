Altay'dan Başkent'te yeni start
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta derbide Karşıyaka'ya 2-1 yenilerek 3. sıraya gerileyen 54 puanlı Altay, yarın deplasmanda 53 puanla 5. sırada yer alan Bugsaşspor'la kozlarını paylaşacak.
Ankara Ostim Stadı'nda saat 15.00'de başlayacak kritik müsabakada Süleyman Abay düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda istifa eden Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in yerine sportif direktörlükten teknik patronluk görevine getirilen Özden Töraydın, takımın başındaki ilk sınavına çıkacak.
İzmir ekibinde sakatlıktan çıkan orta saha oyuncusu Fatih kadroda yer alacak. Cezası sona eren ancak hafif bir sakatlığı bulunun ön libero Ferhat'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Ferdi ise forma giyemeyecek. Sezonun ilk yarısında evinde rakibiyle 3-3 berabere kalan Altay, Başkent'ten 3 puanla dönerek şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar deplasmanda oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
ALTAY
Egemen - Necdet, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, Serkan, Atakan, Maksut, Furkan, Doğan, Hüsamettin, Muharrem Ozan
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:04
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Eljif’le özel toplantı
Toplam 6
Yorum
Perde Arkası Kocaman kalırsa Ozan Tufan'a ne olduysa Elif'e de aynısı olur.
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Forvet katkısı 19.6’da kaldı
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Kocaman'ın bir de Bienvenü faciası vardı değil mi? Unutmuştuk. FB'ye büyük düşünen hoca gerekiyor. Nokta.
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Gözler Ferdi’de
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Soldado ve Janssen varken Fernandao da kim oluyor?
Altay'dan Başkent'te yeni start haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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