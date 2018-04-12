Nazilli Belediyespor mücadelesini sürdürecek
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bugsaşspor'a yenilerek galibiyet hasretini 4 maça çıkaran ve bitime 4 hafta kala Fethiyespor'un 6 puan gerisinde düşme potasında yer alan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, Hacettepe deplasmanı öncesi iddialı konuştu.
"Hepimiz savaşacağız" diyen Yavuz, "Son haftaya kadar tüm ciddiyetimizle oynayacağız. Biz doğruları yaparsak sonuç kendiliğinden gelir. 6 puan fark çok gibi gözükse de biz umudumuzu kaybetmeyeceğiz" dedi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:24
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