Nazilli Belediyespor mücadelesini sürdürecek – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    mücadelesini sürdürecek

    Nazilli Belediyespor mücadelesini sürdürecek

    2'nci Lig 'ta evinde Bugsaşspor'a yenilerek galibiyet hasretini 4 maça çıkaran ve bitime 4 hafta kala Fethiyespor'un 6 puan gerisinde düşme potasında yer alan 'da teknik direktör , Hacettepe deplasmanı öncesi iddialı konuştu.
    "Hepimiz savaşacağız" diyen Yavuz, "Son haftaya kadar tüm ciddiyetimizle oynayacağız. Biz doğruları yaparsak sonuç kendiliğinden gelir. 6 puan fark çok gibi gözükse de biz umudumuzu kaybetmeyeceğiz" dedi.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:24
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