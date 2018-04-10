İzmir'e 2'nci Lig'de kabus haftaları

Kırmızı Grup'ta tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselmek için yarışı uzun süre zirvede götüren Menemen, üst üste 2 beraberlikle sezonun son haftaları öncesi koltuğu 2 puan farkla Hatayspor'a kaptırdı. Grupta 5 maçtır kazanamayan, son maçta düşme hattındaki Bodrumspor'a 6-2 mağlup olan Bucaspor, rakibinin düşme barajındaki yerini aldı. Buca'nın kurtuluş hattıyla arasında 2 puan fark var. Beyaz Grup'ta son 2 maçını kazanamayan Altay, koltuğu yeniden 3 puan önüne geçen Gümüşhanespor'a verdi. Altay'da Karşıyaka derbisindeki mağlubiyet, Teknik direktör İsmet Taşdemir'i işinden etti. Son 2 maçtan galibiyetle ayrılan Karşıyaka ise galibiyetlere rağmen son 4 haftaya Fethiyespor'un 8 puan gerisinde girdi.