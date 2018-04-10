İzmir'e 2'nci Lig'de kabus haftaları
TFF 2'nci Lig'de sezonun son 4 haftasına girilirken Altay ve Menemen Belediyespor gruplarında liderlikten indi, Bucaspor düşme hattına gerilerken Karşıyaka'nın ise yaptığı çıkışa rağmen kurtuluş umudu mucizeye kaldı.
Kırmızı Grup'ta tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselmek için yarışı uzun süre zirvede götüren Menemen, üst üste 2 beraberlikle sezonun son haftaları öncesi koltuğu 2 puan farkla Hatayspor'a kaptırdı. Grupta 5 maçtır kazanamayan, son maçta düşme hattındaki Bodrumspor'a 6-2 mağlup olan Bucaspor, rakibinin düşme barajındaki yerini aldı. Buca'nın kurtuluş hattıyla arasında 2 puan fark var. Beyaz Grup'ta son 2 maçını kazanamayan Altay, koltuğu yeniden 3 puan önüne geçen Gümüşhanespor'a verdi. Altay'da Karşıyaka derbisindeki mağlubiyet, Teknik direktör İsmet Taşdemir'i işinden etti. Son 2 maçtan galibiyetle ayrılan Karşıyaka ise galibiyetlere rağmen son 4 haftaya Fethiyespor'un 8 puan gerisinde girdi.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 12:04
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Fotomaç'ın usta kalemleri Galatasaray'ı yazdı
Toplam 2
Yorum
DÜLER. ŞAMPİYON OLACAK GS EZER GEÇER. BU DA KONDİS BU EREN DERDİ HİÇ YOK HALA BU TAKIMDA OYNATILACAK MI. NEREDE SENE BAŞINDAN BERİ İSTİKRATLI GİDEN TAKIM. NE OLDU ANTREMAN MI YAPMIYOR. DÖKÜL
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Süper yedek Valbuena! Kenardan 7 puan
Toplam 3
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Ümit Başladığı maçlarda ne olmuş? Demek sonradan girmeli.
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Galatasaray taraftarından Arda Turan tezahüratı!
Toplam 3
Yorum
BAKIN YETER. ŞAŞ BU TAKIN NEDEN SANA BENZEMİYOR BU GS GENÇLER MAÇINDA AFYON MU YUTTU. BU TAKIMIN ŞAMPİYON OLMAK DİYE BİR İSTEĞİ VAR MI. BUNU ANLAMAK İÇİN İKİ TAKIMIN OYUNCULARININ TERİNE
İzmir'e 2'nci Lig'de kabus haftaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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