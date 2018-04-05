Nazilli Belediyespor'da Yavuz dertli
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor'un 5 puan gerisinde düşme hattında yer alan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz zorlu bir süreç geçirdiklerini söyledi.
Bitime 5 hafta kala umutlarını kaybetmediklerini ama yalnız kadıklarını belirten Yavuz, "Bu zor günlerde yanımızda insan bulamıyoruz. İyi zamanlarda herkes bizimle beraber olur. Böyle bir süreci ilk kez yaşıyorum. Buraya geldiğim günden beri her şeyimi takımıma veriyorum. Bize inanan bir kısım var. Ne olursa olsun biz istediğimizi alacağız. Bazen bu tür sıkıntılar şer gibi gözükse de sonu hayır olur" dedi.
Yavuz, pazar günü evlerinde oynayacakları Bugsaşspor maçını kazanacaklarını sözlerine ekleyerek, "Rakibimiz Fethiyespor, cumartesi günü zirve hesapları yapan Sakaryaspor'la oynayacak. Onların puan kaybedeceğini düşünüyorum. Bugsaş'ı yenip aradaki farkı kapatacağız" yorumunu yaptı.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:17
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"Kupayı kaldırmak benim hakkım"
Toplam 13
Yorum
Seni getirtmeyeceğiz Florya-Riva'nın parasını 1 senede çarçur etti, borçlar arttı. uefa'lık olduk. Hiç bir şey yapamaz, ümüğüne çökeriz.
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Ekici'ye yeni görev
Toplam 6
Yorum
Perde Arkası Bence Ekici de Valbuena da yedek oturur. Şeşu'nun yerine Alper'e forma verir.
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Gönül dönerse Adriano ortaya
Toplam 1
Yorum
BJK'li saçma sapan isler.. Adriano orta sahada ne zaman oynadi da o bölgede katki sagladi ? Medel Necip var iste ! Olmadi genç bir isim dene..
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