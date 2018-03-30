Altay'da Bandırma alarmı – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    'da Bandırma alarmı

    Altay'da Bandırma alarmı

    2. Lig 'ta pazar günü deplasmanda Bandırmaspor'la karşılaşacak lider 'da teknik direktör İsmet Taşdemir, rakibin golcü ayakları konusunda savunma oyuncularına uyarılarda bulundu.

    Genç teknik adam Bandırmaspor formasıyla 14 kez rakip fileleri sarsan ve 9 golü bulunan David Deniz konusunda öğrencilerinin dikkatli olmalarını istedi. Ligde 43 golü bulunan Bandırmaspor'da iki futbolcu toplam 23 gole imza attı.
    Öte yandan siyah-beyazlılarda geçen hafta 'da olması nedeniyle forma giyemeyen ön libero Atakan bu hafta kadroda yer alacak. Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Fatih ise tedavisi için 'de kalacak. 'da sarı kart sınırında yer alan forvet Muharrem Ozan, orta saha oyuncuları Maksut ile Ferdi, ön libero Ferhat ve sol bek Serkan bu hafta kart görmeleri halinde gelecek haftaki Karşıyaka derbisinde görev alamayacak.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:12
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