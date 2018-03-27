Ligde 6 maçlarının kaldığını hatırlatan Sümbül, "Bu periyotta toplayacağımız en az 9 puan bizi ligde tutar" dedi.



Bu hafta iç sahada oynanacak Amed Sportif karşılaşmasını mutlak kazanmaları gerektiğini belirten Sümbül, "Alt sıralardaki en önemli rakiplerimiz Bodrumspor ve Tuzlaspor birbirleriyle karşılaşacak. O nedenle Amed Sportif maçını kayıpsız geçmeliyiz. Ertesi hafta ise Bodrum deplasmanına gideceğiz. Buradan alacağımız 1 puan bile bize büyük avantaj sağlar" diye konuştu.



Hazırlıklarını sürdüren Bucaspor'da Tuzlaspor mücadelesinde sarı kart gören Emre Toraman cezalı duruma düştü.



