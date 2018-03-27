Bucaspor'da hedef 9 puan – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    'da hedef 9 puan

    <a href="/index/bucaspor?id=1fd20802-b123-4c11-b610-d0d6e81ef724" class="" rel="tag">Bucaspor</a>'da hedef 9 puan

    2'nci Lig 'ta deplasmanda Tuzlaspor'a 2-1 yenilerek düşme potasındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile arasında sadece 2 puan fark kalan 'da teknik direktör Aytekin Sümbül rotayı belirledi.

    Ligde 6 maçlarının kaldığını hatırlatan Sümbül, "Bu periyotta toplayacağımız en az 9 puan bizi ligde tutar" dedi.

    Bu hafta iç sahada oynanacak Amed Sportif karşılaşmasını mutlak kazanmaları gerektiğini belirten Sümbül, "Alt sıralardaki en önemli rakiplerimiz Bodrumspor ve Tuzlaspor birbirleriyle karşılaşacak. O nedenle Amed Sportif maçını kayıpsız geçmeliyiz. Ertesi hafta ise Bodrum deplasmanına gideceğiz. Buradan alacağımız 1 puan bile bize büyük avantaj sağlar" diye konuştu.

    Hazırlıklarını sürdüren 'da Tuzlaspor mücadelesinde sarı kart gören Emre Toraman cezalı duruma düştü.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:37
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