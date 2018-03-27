Bucaspor'da hedef 9 puan
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Tuzlaspor'a 2-1 yenilerek düşme potasındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile arasında sadece 2 puan fark kalan Bucaspor'da teknik direktör Aytekin Sümbül rotayı belirledi.
Ligde 6 maçlarının kaldığını hatırlatan Sümbül, "Bu periyotta toplayacağımız en az 9 puan bizi ligde tutar" dedi.
Bu hafta iç sahada oynanacak Amed Sportif karşılaşmasını mutlak kazanmaları gerektiğini belirten Sümbül, "Alt sıralardaki en önemli rakiplerimiz Bodrumspor ve Tuzlaspor birbirleriyle karşılaşacak. O nedenle Amed Sportif maçını kayıpsız geçmeliyiz. Ertesi hafta ise Bodrum deplasmanına gideceğiz. Buradan alacağımız 1 puan bile bize büyük avantaj sağlar" diye konuştu.
Hazırlıklarını sürdüren Bucaspor'da Tuzlaspor mücadelesinde sarı kart gören Emre Toraman cezalı duruma düştü.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:37
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Kartal'a 8'de 8 yetmiyor!
Toplam 1
Yorum
BJK'li Sampiyonluk Basaksehir'de gitti... Besiktas taraftari olarak tek umudumuz 2ci bitirip samp liginde play offlara katilmak.
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Kocaman'ın önceliği defans!
Toplam 1
Yorum
aslan aykut hoca defans yapacam diye bekliyo gel gol at diyor. topalla souza kaçırıyor goller yeniyor.puanlar gidiyor. defas futbolu fiyasko
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"Beni Trabzon maçına yetiştirin!"
Toplam 2
Yorum
Hakan 3 yıldır yatmaktan başka ne yapıyorsun ki bu maçta oynamak istiyorsun kamaralara oynama, 3 yıl önce bitti senin performansın nokta.
Bucaspor'da hedef 9 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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