Altay'dan anlamlı hamle

Siyah-beyazlılar, farkındalık yaratma amacıyla özel çocukları 7 hafta boyunca yeşil sahalarda konuk edecek. Down sendromlu çocukların sosyal hayatlarına katkı sağlanması amacıyla planlanan projede ilk buluşma Altay Vizyon Futbol Okulu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte özel tişörtlerini giyerek futbol okulu öğrencileriyle el ele sahaya çıkan özel çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Antrenörler nezaretinde becerilerini sergileyen çocuklar penaltı atıp çift kale maç yaptı.



Yaşıtlarına, "Yok aslında birbirimizden farkımız" mesajı veren çocuklar atılan her gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Bu coşkuya aileler de saha kenarından ortak oldu. Ulusal Down Sendromu Derneği Başkanı Şevket Cihan, "Çocuklarımız, 7 hafta boyunca her pazar günü sahada olacak. Finali 12 Mayıs'ta yapacağız. Altay Spor Kulübü'ne bu imkanı bizlere tanıdığı için çok teşekkür ediyorum" dedi. Altay Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık ise, "Özel çocuklarımıza ülke olarak sahip çıkmak zorundayız. Onlarla birlikte olmak, bizlere de mutluluk verdi. Yaşattıkları güzel anlar için sağ olsunlar, var olsunlar" diye konuştu.



FATİH'İN OYNAMASI ZOR

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da orta saha oyuncusu Fatih Gül'ün forma giymesinin zor olduğu belirtildi. Sol üst adalesinde yırtık şüphesi bulunan tecrübeli futbolcunun kesin durumu çekilecek MR'ın ardından netleşecek. Sakatlığı nedeniyle 2-0 galibiyetle sonuçlanan Silivrispor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna devam edemeyen Fatih, bu sezon 19 müsabakada 1 kez rakip fileleri sarstı.