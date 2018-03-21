Altay, 4'te 4 istiyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 haftada 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak liderlik koltuğunu Gümüşhanespor'a kaptıran zirve takipçisi Altay, gelecek 4 haftadan 12 puan çıkarmak istiyor.
Ligde her takımın birbirini yenebildiğini ancak yeniden seri galibiyetler almaları gerektiğini belirten sportif direktör Özden Töraydın, "Şampiyon olacaksak tekrar vites yükseltmeli, performansımızı artırmalıyız. Stratejik davranmalıyız. Bu hafta Silivrispor'u yenerek çıkış yakalamamız lazım. Üst üste oynayacağımız Silivrispor, Bandırmaspor (D), Karşıyaka ve Bugsaşspor (D) maçlarından çok iyi çıkmamız gerek. Hedefimiz bu periyotta 12 puan" dedi.
Siyah-beyazlılarda cumartesi günü İzmir'de oynanacak Silivrispor karşılaşması öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:15
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 2
Yorum
Fatih 33 yaşındaki adamdan beklediği şeye bak. Bu adamın ofansif yönü güçlü defansif zaafını da bi zahmet iki tane defansif orta saha'n kapatsın.
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"Gideceksen şimdi git"
Toplam 5
Yorum
bjk Beşiktaş'da en yüksek maaşı kim alıyorsa o fiyatı vermelisiniz.Hak ediyor.Vermezseniz adam haklı.
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Mustafa Cengiz’den Dursun Özbek’e ihtarname!
Toplam 1
Yorum
Yasama Sayın Cengiz Galatasaray ruhuyla hareket eden bir başkan. İlkeli ve prensip sahibi olmadan kulüp düze çıkamaz. Başarılar diliyorum.
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